Рейтинг@Mail.ru
В Саках на 11 улицах на день отключат газ - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260724/v-sakakh-na-11-ulitsakh-na-den-otklyuchat-gaz-1157949115.html
В Саках на 11 улицах на день отключат газ
В Саках на 11 улицах на день отключат газ - РИА Новости Крым, 24.07.2026
В Саках на 11 улицах на день отключат газ
В Саках на 11 улицах на день отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T21:43
2026-07-24T21:43
крым
новости крыма
саки
газ
отключение газа в крыму
крымгазсети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148213284_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_d3b28b8cdeb5425c90be3fc5a12b5045.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Саках на 11 улицах на день отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба "Крымгазсети".В зоне отключения – улицы Ашик Умера, Бекир Чобан Заде, Достлук, Изета Юнусова, Исмаила Гаспринского, Кучюк Бараш, Номана Челебиждихана, Нури Халилова, Османа Амита, Хаджи Герая, Яшлык.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сакский район Крыма: актуальная информация по газу, воде и связиВ Армянске восстановлена круглосуточная подача водыФеодосия и часть Алушты останутся без воды
крым
саки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148213284_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_4e220a198cb18c9d377b108c9ae1f13b.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, саки, газ, отключение газа в крыму, крымгазсети
В Саках на 11 улицах на день отключат газ

В Саках на 11 улицах 30 июля на день отключат газ

21:43 24.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Саках на 11 улицах на день отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба "Крымгазсети".

"Сакский филиал "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа 30 июля с 08:00 до 17:00 часов в связи с производством работ", – говорится в сообщении.

В зоне отключения – улицы Ашик Умера, Бекир Чобан Заде, Достлук, Изета Юнусова, Исмаила Гаспринского, Кучюк Бараш, Номана Челебиждихана, Нури Халилова, Османа Амита, Хаджи Герая, Яшлык.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сакский район Крыма: актуальная информация по газу, воде и связи
В Армянске восстановлена круглосуточная подача воды
Феодосия и часть Алушты останутся без воды
 
КрымНовости КрымаСакиГазОтключение газа в КрымуКрымгазсети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21Где в Севастополе заправить автомобиль 25 июля
22:07Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки
21:43В Саках на 11 улицах на день отключат газ
21:39Из 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей
21:22Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
21:07Где зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште
20:54Над Крымом и другими регионами РФ ликвидировали еще 210 беспилотников ВСУ
20:41Улицу в центре Симферополя 27 июля перекроют на шесть часов
20:28Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней
20:24Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов
20:15Последняя афера француженки: была ли Миледи в Крыму – ко дню рождения Александра Дюма
20:06Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные
19:55На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму
19:37Крымчанин хранил под кроватью ружье – возбуждено уголовное дело
19:21В Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясо
19:09Новый главком ВСУ Драпатый оправдал СВО словами о россиянах – мнение
18:59От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины
18:48В Крыму отбой беспилотной опасности
18:37В ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям
18:22Кто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"
Лента новостейМолния