https://crimea.ria.ru/20260724/v-rossiyu-zapretyat-vvozit-molochnuyu-produktsiyu-iz-armenii-1157937142.html

В Россию запретят ввозить молочную продукцию из Армении

В Россию запретят ввозить молочную продукцию из Армении - РИА Новости Крым, 24.07.2026

В Россию запретят ввозить молочную продукцию из Армении

Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T10:47

2026-07-24T10:47

2026-07-24T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По информации ведомства, проведенная с 14 по 21 июля инспекция молокоперерабатывающих предприятий Армении подтвердила те же нарушения, которые были зафиксированы в 2023-2024 годах. Установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию.В Россельхознадзоре пояснили, что до настоящего времени в Армении так и не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Особенно это касается переработки молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность продукции."В очередной раз подтверждается, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также сообщалось, что поставки рыбы из Армении в Россию полностью остановлены.Кроме того, с 23 июля ограничен ввоз в Россию продукции от пяти экспортеров Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз не пустит к себе армянские товары - экспертЧем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнениеНа прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктов

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армения, россельхознадзор, молоко, новости, россия