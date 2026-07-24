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В Россию запретят ввозить молочную продукцию из Армении - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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В Россию запретят ввозить молочную продукцию из Армении
В Россию запретят ввозить молочную продукцию из Армении - РИА Новости Крым, 24.07.2026
В Россию запретят ввозить молочную продукцию из Армении
Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T10:47
2026-07-24T10:48
армения
россельхознадзор
молоко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По информации ведомства, проведенная с 14 по 21 июля инспекция молокоперерабатывающих предприятий Армении подтвердила те же нарушения, которые были зафиксированы в 2023-2024 годах. Установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию.В Россельхознадзоре пояснили, что до настоящего времени в Армении так и не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Особенно это касается переработки молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность продукции."В очередной раз подтверждается, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также сообщалось, что поставки рыбы из Армении в Россию полностью остановлены.Кроме того, с 23 июля ограничен ввоз в Россию продукции от пяти экспортеров Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз не пустит к себе армянские товары - экспертЧем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнениеНа прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктов
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РИА Новости Крым
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армения, россельхознадзор, молоко, новости, россия
В Россию запретят ввозить молочную продукцию из Армении

С 27 июля Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении

10:47 24.07.2026 (обновлено: 10:48 24.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМониторинг цен в Крыму
Мониторинг цен в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации ведомства, проведенная с 14 по 21 июля инспекция молокоперерабатывающих предприятий Армении подтвердила те же нарушения, которые были зафиксированы в 2023-2024 годах. Установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Республики Армения с просьбой с 27.07.2026 года приостановить ветеринарную сертификацию молочной продукции со всех предприятий Армении в адрес российских получателей", - говорится в документе ведомства.
В Россельхознадзоре пояснили, что до настоящего времени в Армении так и не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Особенно это касается переработки молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность продукции.
"В очередной раз подтверждается, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также сообщалось, что поставки рыбы из Армении в Россию полностью остановлены.
Кроме того, с 23 июля ограничен ввоз в Россию продукции от пяти экспортеров Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.
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