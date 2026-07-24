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В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк

В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк - РИА Новости Крым, 24.07.2026

В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк

По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году. Такой прогноз содержится в материалах... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T14:20

2026-07-24T14:20

2026-07-24T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году. Такой прогноз содержится в материалах регулятора.Тем не менее годовая инфляция по прогнозу в России в 2027 году и далее будет находиться вблизи 4%.Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Это связано с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях, длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности, уточнили в ЦБ.По информации регулятора, на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. В частности, моторное топливо и плодоовощная продукция. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.Также ситуация в экономике РФ может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии. При этом с июня возросло влияние временного сокращения производственных возможностей на выпуск в отдельных отраслях.В целом прогноз роста ВВП в 2026 году понижен до 0,0–1,0%. Прогноз на 2027–2028 годы не изменился.В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку до уровня 14%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменились цены в Крыму в июнеЭлектронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладовНазвано условие всплеска ипотечного кредитования в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, центробанк рф, экономика, цены и тарифы, топливо, банк россии, инфляция