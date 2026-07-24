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В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк
В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк - РИА Новости Крым, 24.07.2026
В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк
По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году. Такой прогноз содержится в материалах... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году. Такой прогноз содержится в материалах регулятора.Тем не менее годовая инфляция по прогнозу в России в 2027 году и далее будет находиться вблизи 4%.Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Это связано с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях, длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности, уточнили в ЦБ.По информации регулятора, на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. В частности, моторное топливо и плодоовощная продукция. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.Также ситуация в экономике РФ может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии. При этом с июня возросло влияние временного сокращения производственных возможностей на выпуск в отдельных отраслях.В целом прогноз роста ВВП в 2026 году понижен до 0,0–1,0%. Прогноз на 2027–2028 годы не изменился.В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку до уровня 14%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменились цены в Крыму в июнеЭлектронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладовНазвано условие всплеска ипотечного кредитования в России
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новости, центробанк рф, экономика, цены и тарифы, топливо, банк россии, инфляция
В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк
Рост цен на топливо в России спровоцировал инфляцию – Центробанк
14:20 24.07.2026 (обновлено: 14:26 24.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году. Такой прогноз содержится в материалах регулятора.
"Текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5,0% в пересчете на год после 8,7% в 1 квартале 2026 года и 4,3% в 4 квартале 2025. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале и 4,9% в 4 квартале 2025. В июне–июле текущий рост цен ускорился", – говорится в материале ЦБ.
Тем не менее годовая инфляция по прогнозу в России в 2027 году и далее будет находиться вблизи 4%.
Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Это связано с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях, длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности, уточнили в ЦБ.
По информации регулятора, на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. В частности, моторное топливо и плодоовощная продукция. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.
Также ситуация в экономике РФ может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии. При этом с июня возросло влияние временного сокращения производственных возможностей на выпуск в отдельных отраслях.
В целом прогноз роста ВВП в 2026 году понижен до 0,0–1,0%. Прогноз на 2027–2028 годы не изменился.
В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку
до уровня 14%.
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