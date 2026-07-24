Рейтинг@Mail.ru
В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260724/v-rossii-iz-za-rosta-tsen-na-toplivo-uvelichitsya-inflyatsiya--tsentrobank-1157946501.html
В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк
В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк - РИА Новости Крым, 24.07.2026
В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк
По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году. Такой прогноз содержится в материалах... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T14:20
2026-07-24T14:26
новости
центробанк рф
экономика
цены и тарифы
топливо
банк россии
инфляция
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_120438e84fcac774e8e52361ee7f4ed4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году. Такой прогноз содержится в материалах регулятора.Тем не менее годовая инфляция по прогнозу в России в 2027 году и далее будет находиться вблизи 4%.Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Это связано с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях, длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности, уточнили в ЦБ.По информации регулятора, на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. В частности, моторное топливо и плодоовощная продукция. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.Также ситуация в экономике РФ может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии. При этом с июня возросло влияние временного сокращения производственных возможностей на выпуск в отдельных отраслях.В целом прогноз роста ВВП в 2026 году понижен до 0,0–1,0%. Прогноз на 2027–2028 годы не изменился.В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку до уровня 14%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменились цены в Крыму в июнеЭлектронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладовНазвано условие всплеска ипотечного кредитования в России
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_189:259:2575:2048_1920x0_80_0_0_28c76d0703ad7d69b0f8e8cdfe2df2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, центробанк рф, экономика, цены и тарифы, топливо, банк россии, инфляция
В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк

Рост цен на топливо в России спровоцировал инфляцию – Центробанк

14:20 24.07.2026 (обновлено: 14:26 24.07.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты
Монеты - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году. Такой прогноз содержится в материалах регулятора.

"Текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5,0% в пересчете на год после 8,7% в 1 квартале 2026 года и 4,3% в 4 квартале 2025. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале и 4,9% в 4 квартале 2025. В июне–июле текущий рост цен ускорился", – говорится в материале ЦБ.

Тем не менее годовая инфляция по прогнозу в России в 2027 году и далее будет находиться вблизи 4%.
Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Это связано с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях, длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности, уточнили в ЦБ.
По информации регулятора, на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. В частности, моторное топливо и плодоовощная продукция. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.
Также ситуация в экономике РФ может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии. При этом с июня возросло влияние временного сокращения производственных возможностей на выпуск в отдельных отраслях.
В целом прогноз роста ВВП в 2026 году понижен до 0,0–1,0%. Прогноз на 2027–2028 годы не изменился.
В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку до уровня 14%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как изменились цены в Крыму в июне
Электронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладов
Названо условие всплеска ипотечного кредитования в России
 
НовостиЦентробанк РФЭкономикаЦены и тарифыТопливоБанк РоссииИнфляция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Все пляжи Анапы засыпали чистым песком после загрязнения мазутом
14:55Что продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе
14:39Новости СВО: что произошло на линии фронта за неделю
14:20В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – Центробанк
14:02Еще один район Крыма обесточен из-за ударов ВСУ
13:50В Севастополе отменили воздушную тревогу
13:34 Центробанк снизил ключевую ставку
13:23Воздушная тревога объявлена в Севастополе
13:10В Ялте увеличили количество "Центров содействия" при ЧС
12:52ВТБ: объем розничных кредитных каникул в Крыму превысил 6,5 млрд рублей
12:43Ракетный удар ВСУ по Кирову - шестеро человек погибли и десятки ранены
12:34Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю
12:21Армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине - поражены 27 морских судов
12:14Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области
12:01Слово пацана: Лавров высказался о договоренностях в Анкоридже
11:38ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области
11:29Новый знак парковки для многодетных семей появится в России
11:17Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
11:08Военный автомобиль перевернулся в Белоруссии - двое погибли и 14 ранены
10:59Севастополь получит 140 млн на поддержку рыболовства
Лента новостейМолния