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В ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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В ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям
В ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям - РИА Новости Крым, 24.07.2026
В ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям
В Луганской Народной Республике (ЛНР) коммунальная техника стала мишенью украинских дронов. Атакованы водовозка, экскаватор и муниципальное предприятие. Об этом РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T18:37
2026-07-24T18:37
луганская народная республика (лнр)
новости
обстрелы всу
леонид пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике (ЛНР) коммунальная техника стала мишенью украинских дронов. Атакованы водовозка, экскаватор и муниципальное предприятие. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Также БПЛА врага атаковали территорию одного из муниципальных предприятий в Первомайске. Повреждены спецтехника и остекление здания. Еще один удар пришелся по экскаватору дорожного предприятия региона-шефа Воронежской области в Белокуракинском муниципальном округе. Повреждена спецтехника.По словам Леонида Пасечника, при ударах никто из жителей не пострадал.Глава ЛНР отметил, что подобные атаки не имеют военного смысла, только террор людей мирных профессий.23 июля при ударе ВСУ по ЛНР один мужчина погиб и еще шесть человек пострадали. 21 июля в Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) вражеский дрон залетел в окно жилого дома, ранены четыре человека, включая детей. 20 июля Вооруженные формирования Украины атаковали машину МЧС и несколько гражданских автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасательВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвыВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), новости, обстрелы всу, леонид пасечник
В ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям

В ЛНР украинские БПЛА несли удар по водовозке и коммунальной технике

18:37 24.07.2026
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВ Лисичанске ВСУ атаковали дронами коммунальную технику
В Лисичанске ВСУ атаковали дронами коммунальную технику
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике (ЛНР) коммунальная техника стала мишенью украинских дронов. Атакованы водовозка, экскаватор и муниципальное предприятие. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Лисичанске украинские вооруженные формирования прицельно ударили по машине региона-шефа Республики Татарстан в момент раздачи воды жителям, у которых временно отсутствует водоснабжение. Там чудом никто не пострадал", – написал в своем канале в МАКС Пасечник.

Также БПЛА врага атаковали территорию одного из муниципальных предприятий в Первомайске. Повреждены спецтехника и остекление здания. Еще один удар пришелся по экскаватору дорожного предприятия региона-шефа Воронежской области в Белокуракинском муниципальном округе. Повреждена спецтехника.
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВ Лисичанске ВСУ атаковали дронами коммунальную технику
В Лисичанске ВСУ атаковали дронами коммунальную технику
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
В Лисичанске ВСУ атаковали дронами коммунальную технику
По словам Леонида Пасечника, при ударах никто из жителей не пострадал.
Глава ЛНР отметил, что подобные атаки не имеют военного смысла, только террор людей мирных профессий.
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВ Лисичанске ВСУ атаковали дронами коммунальную технику
В Лисичанске ВСУ атаковали дронами коммунальную технику
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
В Лисичанске ВСУ атаковали дронами коммунальную технику
23 июля при ударе ВСУ по ЛНР один мужчина погиб и еще шесть человек пострадали. 21 июля в Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) вражеский дрон залетел в окно жилого дома, ранены четыре человека, включая детей. 20 июля Вооруженные формирования Украины атаковали машину МЧС и несколько гражданских автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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Луганская Народная Республика (ЛНР)НовостиОбстрелы ВСУЛеонид Пасечник
 
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