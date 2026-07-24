https://crimea.ria.ru/20260724/v-lnr-ukrainskie-drony-atakovali-vodovozku-v-moment-razdachi-vody-lyudyam-1157940740.html

В ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям

В ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям - РИА Новости Крым, 24.07.2026

В ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям

В Луганской Народной Республике (ЛНР) коммунальная техника стала мишенью украинских дронов. Атакованы водовозка, экскаватор и муниципальное предприятие. Об этом РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T18:37

2026-07-24T18:37

2026-07-24T18:37

луганская народная республика (лнр)

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леонид пасечник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике (ЛНР) коммунальная техника стала мишенью украинских дронов. Атакованы водовозка, экскаватор и муниципальное предприятие. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Также БПЛА врага атаковали территорию одного из муниципальных предприятий в Первомайске. Повреждены спецтехника и остекление здания. Еще один удар пришелся по экскаватору дорожного предприятия региона-шефа Воронежской области в Белокуракинском муниципальном округе. Повреждена спецтехника.По словам Леонида Пасечника, при ударах никто из жителей не пострадал.Глава ЛНР отметил, что подобные атаки не имеют военного смысла, только террор людей мирных профессий.23 июля при ударе ВСУ по ЛНР один мужчина погиб и еще шесть человек пострадали. 21 июля в Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) вражеский дрон залетел в окно жилого дома, ранены четыре человека, включая детей. 20 июля Вооруженные формирования Украины атаковали машину МЧС и несколько гражданских автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасательВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвыВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости, обстрелы всу, леонид пасечник