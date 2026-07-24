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В Крыму назвали главные условия для повышения рождаемости

В Крыму назвали главные условия для повышения рождаемости - РИА Новости Крым, 24.07.2026

В Крыму назвали главные условия для повышения рождаемости

Повысить рождаемость как в Крыму, так и в целом в России, помогут увеличение благосостояния семей и решение квартирного вопроса. Такое мнение в пресс-центре РИА РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T08:49

2026-07-24T08:49

2026-07-24T08:49

семья

рождаемость

крым

общество

наталья киселева

мнения

форго

демография

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Повысить рождаемость как в Крыму, так и в целом в России, помогут увеличение благосостояния семей и решение квартирного вопроса. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Киселева.Эксперт обратила внимание, что в целом по России семейная ипотека находится в лидерах по ипотеке вообще. Крым же и Севастополь находятся в аутсайдерах.Так, если по России в целом более 14 человек из тысячи используют ипотеку, не только семейную, то в Крыму и Севастополе этот показатель в два раза ниже, сказала она.Третьим направлением, которое необходимо развивать, чтобы повысить рождаемость в стране, является увеличение благосостояния семьи. Этот вопрос должно решать правительство страны, считает она.Кроме того, по словам Киселевой, надо создавать для женщин качественные условия для совмещения трудовой деятельности и воспитания детей. Ликвидировать очереди не только в детские сады, но и группы продленного дня для школьников младших классов."Также должна быть ликвидирована дискриминация женщин при приеме на работу. Ведь у нас почему работодатели не спешат принимать женщин? Потому что они могут уйти в декретный отпуск, а потом в отпуск по уходу за ребенком. <…> Надо предусмотреть, чтобы такой вид отпуска был обязательным и для отцов тоже", - убеждена эксперт, пояснив, что тогда и мужчина, и женщина будет в глазах работодателя в одинаковых условиях.Ранее в правительстве России со ссылкой на слова зампредседателя Татьяны Голиковой сообщили, что число многодетных семей в России выросло на 14,5%.Завкафедрой социально-экономической географии им. Н.В. Багрова факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец считает, что в Крыму необходимо создать центр демографического знания и управления территорией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две крымчанки со званием "Мать-героиня" ежемесячно получают 76 тысячВ Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьмиСемья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, рождаемость, крым, общество, наталья киселева, мнения, форго, демография