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В Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясо

В Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясо - РИА Новости Крым, 24.07.2026

В Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясо

В Крыму на предприятии в Белогорском районе выявлено 29,5 кг просроченного и небезопасного мяса. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T19:21

2026-07-24T19:21

2026-07-24T19:21

белогорский район

новости крыма

россельхознадзор

продукты

мясо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на предприятии в Белогорском районе выявлено 29,5 кг просроченного и небезопасного мяса. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выехали на сельхозпредприятие в Белогорском районе для проведения контрольно-надзорного мероприятия, пояснили в пресс-службе.Кроме того, инспекторы зафиксировали ненадлежащее состояние производственных помещений, уточнили в ведомстве.Также на предприятии не оказалось протоколов испытаний продукции на микробиологические показатели и на содержание антибиотиков, не было журналов учета и контроля поступающего сырья, а также журнала контроля качества и реализации готовой продукции.По факту выявленных нарушений в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, утонили в пресс-службе.Ранее в Государственном комитете ветеринарии Республики Крым сообщили, что за период с 1 по 15 июля на крымских рынках выявили более 200 килограммов потенциально опасных продуктов – их изъяли из оборота и направили на утилизацию. Ранее сообщалось, что в Симферополе на рынке "Привоз" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 3,5 тонны некачественной продукции животного происхождения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию запретят ввозить молочную продукцию из АрменииВ Россию запретили ввозить продукты пяти узбекских экспортеровОтключения света в Крыму: магазины без генераторов закрывают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белогорский район, новости крыма, россельхознадзор, продукты, мясо