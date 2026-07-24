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Улицу в центре Симферополя 27 июля перекроют на шесть часов
Улицу в центре Симферополя 27 июля перекроют на шесть часов - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Улицу в центре Симферополя 27 июля перекроют на шесть часов
В понедельник, 27 июля, в центре Симферополя на шесть часов перекроют участок улицы 8-го Марта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T20:41
2026-07-24T20:41
2026-07-24T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В понедельник, 27 июля, в центре Симферополя на шесть часов перекроют участок улицы 8-го Марта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Движение будет ограничено в период с 08:00 до 14:00 на пересечении улицы 8-го Марта и улицы Крылова, а также на улице 8-го Марта на участке от улицы Артиллерийской до улицы Красноармейской.Работы будет проводить компания "ВАД". Разработана схема объезда перекрытого участка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе изменят три автобусных маршрутаНа дорогах Симферополя станет больше пластиковых "зебр"Троллейбусы по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе пойдут 24 июля
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крым, новости крыма, симферополь, ограничение движения, дорожное движение
Улицу в центре Симферополя 27 июля перекроют на шесть часов
Улицу в центре Симферополя перекроют 27 июля на шесть часов