Рейтинг@Mail.ru
Удары ВСУ по регионам России и снижение ключевой ставки: главное за день - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260724/udary-vsu-po-regionam-rossii-i-snizhenie-klyuchevoy-stavki-glavnoe-za-den-1157956938.html
Удары ВСУ по регионам России и снижение ключевой ставки: главное за день
Удары ВСУ по регионам России и снижение ключевой ставки: главное за день - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Удары ВСУ по регионам России и снижение ключевой ставки: главное за день
Боевики киевского режима атаковали дронами логистический комплекс Wildberries в Симферополе, а также другие регионы страны. По Кирову был нанесен ракетный удар... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T22:37
2026-07-24T22:37
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
новости
россия
в мире
главное за день
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189651_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e078cc103fbf57f5a11afd7b648ca0fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Боевики киевского режима атаковали дронами логистический комплекс Wildberries в Симферополе, а также другие регионы страны. По Кирову был нанесен ракетный удар – шестеро человек погибли и десятки ранены. Власти Крыма приняли решение снизить арендную плату для бизнеса. В Севастополь направят 140 миллионов рублей в поддержку рыболовства. Центробанк снизил ключевую ставку до уровня 14% и заявил, что рост цен на топливо в России спровоцировал инфляцию.О главных событиях и заявлениях пятницы – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на логистические комплексы WildberriesВСУ в ночь на пятницу атаковали логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также под удар попали склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По информации основателя компании Татьяны Ким, обошлось без пострадавших."Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить. Благодарю наших сотрудников, наших героев – на всех складах была проведена оперативная эвакуация… По предварительным данным, пострадавших нет", – сообщила она.Также беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге.Ракетный удар по КировуУкраинские войска ударили ракетой по Кирову. Удар пришелся по одному из предприятий в городе. В результате шесть человек погибли и 26 получили различные ранения, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Соколов."В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них 6 человек погибли на месте", – проинформировал глава региона.В Крыму снизили арендную плату для бизнесаАрендная плата для арендаторов имущества Республики Крым снижена на 50 и 75% в зависимости от основного вида деятельности на 1 июня текущего года. Об этом заявил в пятницу лава республики Сергей Аксенов. В условиях ЧС власти Крыма снизили арендную плату для ряда предпринимателей до 75%, сообщал глава Крыма ранее."Арендная плата снижена для всех арендаторов имущества Республики Крым на 75 и 50%, в зависимости от вида экономической деятельности", – проинформировал глава республики.Поддержка рыболовства в СевастополеВ Севастополь направят 140 миллионов рублей – деньги пойдут на поддержку предприятия рыболовной и рыбоперерабатывающей отраслей."Для помощи рыбохозяйственному комплексу в Севастополе будет выделено почти 140 миллионов рублей. Помощь получат шесть предприятий", – проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Банк России снизил ключевую ставку и заявил об инфляцииБанк России в пятницу снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. "Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых", – говорится на сайте Центробанка.Кроме того, согласно прогнозу аналитиков Банка России, из-за значительного роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году."Текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5,0% в пересчете на год после 8,7% в 1 квартале 2026 года и 4,3% в 4 квартале 2025. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале и 4,9% в 4 квартале 2025. В июне–июле текущий рост цен ускорился", – говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260724/gruppovoy-udar-nanesen-po-obektu-pod-kievom---chto-stalo-tselyu--1157955902.html
https://crimea.ria.ru/20260724/ot-zmeinogo-do-nikolaeva-chto-popalo-pod-v-portakh-ukrainy-1157957553.html
https://crimea.ria.ru/20260724/kto-iz-yaltintsev-mozhet-podat-zayavku-na-vyplaty-pri-chs-cherez-gosuslugi-1157956026.html
https://crimea.ria.ru/20260724/zamok-iskusstva-muzeyu-lastochkino-gnezdo-15-let-1157952399.html
https://crimea.ria.ru/20260724/importozameschennyy-ms-21-gotovyat-k-pervomu-poletu-1157954293.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189651_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a1119ccb03a464cc062f64b58541f486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день
Удары ВСУ по регионам России и снижение ключевой ставки: главное за день

Удары ВСУ по складам Wildberries и снижение ключевой ставки – главное за день

22:37 24.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Боевики киевского режима атаковали дронами логистический комплекс Wildberries в Симферополе, а также другие регионы страны. По Кирову был нанесен ракетный удар – шестеро человек погибли и десятки ранены. Власти Крыма приняли решение снизить арендную плату для бизнеса. В Севастополь направят 140 миллионов рублей в поддержку рыболовства. Центробанк снизил ключевую ставку до уровня 14% и заявил, что рост цен на топливо в России спровоцировал инфляцию.
О главных событиях и заявлениях пятницы – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на логистические комплексы Wildberries

ВСУ в ночь на пятницу атаковали логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также под удар попали склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По информации основателя компании Татьяны Ким, обошлось без пострадавших.
"Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить. Благодарю наших сотрудников, наших героев – на всех складах была проведена оперативная эвакуация… По предварительным данным, пострадавших нет", – сообщила она.
Также беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге.
Удары по Украине
Вчера, 18:08
Групповой удар нанесен по объекту под Киевом – что стало целью

Ракетный удар по Кирову

Украинские войска ударили ракетой по Кирову. Удар пришелся по одному из предприятий в городе. В результате шесть человек погибли и 26 получили различные ранения, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Соколов.
"В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них 6 человек погибли на месте", – проинформировал глава региона.
Украинские пожарные тушат возгорание в Одессе
Вчера, 18:59
От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины

В Крыму снизили арендную плату для бизнеса

Арендная плата для арендаторов имущества Республики Крым снижена на 50 и 75% в зависимости от основного вида деятельности на 1 июня текущего года. Об этом заявил в пятницу лава республики Сергей Аксенов. В условиях ЧС власти Крыма снизили арендную плату для ряда предпринимателей до 75%, сообщал глава Крыма ранее.
"Арендная плата снижена для всех арендаторов имущества Республики Крым на 75 и 50%, в зависимости от вида экономической деятельности", – проинформировал глава республики.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Вчера, 18:22
Кто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"

Поддержка рыболовства в Севастополе

В Севастополь направят 140 миллионов рублей – деньги пойдут на поддержку предприятия рыболовной и рыбоперерабатывающей отраслей.
"Для помощи рыбохозяйственному комплексу в Севастополе будет выделено почти 140 миллионов рублей. Помощь получат шесть предприятий", – проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
Замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Вчера, 17:08
Замок искусства: музею "Ласточкино гнездо" 15 лет

Банк России снизил ключевую ставку и заявил об инфляции

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. "Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых", – говорится на сайте Центробанка.
Кроме того, согласно прогнозу аналитиков Банка России, из-за значительного роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году.
"Текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5,0% в пересчете на год после 8,7% в 1 квартале 2026 года и 4,3% в 4 квартале 2025. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале и 4,9% в 4 квартале 2025. В июне–июле текущий рост цен ускорился", – говорится в сообщении.
Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с российскими комплектующими
Вчера, 17:43
Импортозамещенный МС-21 готовят к первому полету
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольНовостиРоссияВ миреГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Местами кратковременный дождь с грозой: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 25 июля
22:37Удары ВСУ по регионам России и снижение ключевой ставки: главное за день
22:21Где в Севастополе заправить автомобиль 25 июля
22:07Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки
21:43В Саках на 11 улицах на день отключат газ
21:39Из 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей
21:22Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
21:07Где зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште
20:54Над Крымом и другими регионами РФ ликвидировали еще 210 беспилотников ВСУ
20:41Улицу в центре Симферополя 27 июля перекроют на шесть часов
20:28Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней
20:24Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов
20:15Последняя афера француженки: была ли Миледи в Крыму – ко дню рождения Александра Дюма
20:06Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные
19:55На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму
19:37Крымчанин хранил под кроватью ружье – возбуждено уголовное дело
19:21В Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясо
19:09Новый главком ВСУ Драпатый оправдал СВО словами о россиянах – мнение
18:59От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины
Лента новостейМолния