https://crimea.ria.ru/20260724/udary-vsu-po-regionam-rossii-i-snizhenie-klyuchevoy-stavki-glavnoe-za-den-1157956938.html

Удары ВСУ по регионам России и снижение ключевой ставки: главное за день

Удары ВСУ по регионам России и снижение ключевой ставки: главное за день - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Удары ВСУ по регионам России и снижение ключевой ставки: главное за день

Боевики киевского режима атаковали дронами логистический комплекс Wildberries в Симферополе, а также другие регионы страны. По Кирову был нанесен ракетный удар... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T22:37

2026-07-24T22:37

2026-07-24T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Боевики киевского режима атаковали дронами логистический комплекс Wildberries в Симферополе, а также другие регионы страны. По Кирову был нанесен ракетный удар – шестеро человек погибли и десятки ранены. Власти Крыма приняли решение снизить арендную плату для бизнеса. В Севастополь направят 140 миллионов рублей в поддержку рыболовства. Центробанк снизил ключевую ставку до уровня 14% и заявил, что рост цен на топливо в России спровоцировал инфляцию.О главных событиях и заявлениях пятницы – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на логистические комплексы WildberriesВСУ в ночь на пятницу атаковали логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также под удар попали склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По информации основателя компании Татьяны Ким, обошлось без пострадавших."Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить. Благодарю наших сотрудников, наших героев – на всех складах была проведена оперативная эвакуация… По предварительным данным, пострадавших нет", – сообщила она.Также беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге.Ракетный удар по КировуУкраинские войска ударили ракетой по Кирову. Удар пришелся по одному из предприятий в городе. В результате шесть человек погибли и 26 получили различные ранения, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Соколов."В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них 6 человек погибли на месте", – проинформировал глава региона.В Крыму снизили арендную плату для бизнесаАрендная плата для арендаторов имущества Республики Крым снижена на 50 и 75% в зависимости от основного вида деятельности на 1 июня текущего года. Об этом заявил в пятницу лава республики Сергей Аксенов. В условиях ЧС власти Крыма снизили арендную плату для ряда предпринимателей до 75%, сообщал глава Крыма ранее."Арендная плата снижена для всех арендаторов имущества Республики Крым на 75 и 50%, в зависимости от вида экономической деятельности", – проинформировал глава республики.Поддержка рыболовства в СевастополеВ Севастополь направят 140 миллионов рублей – деньги пойдут на поддержку предприятия рыболовной и рыбоперерабатывающей отраслей."Для помощи рыбохозяйственному комплексу в Севастополе будет выделено почти 140 миллионов рублей. Помощь получат шесть предприятий", – проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Банк России снизил ключевую ставку и заявил об инфляцииБанк России в пятницу снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. "Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых", – говорится на сайте Центробанка.Кроме того, согласно прогнозу аналитиков Банка России, из-за значительного роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году."Текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5,0% в пересчете на год после 8,7% в 1 квартале 2026 года и 4,3% в 4 квартале 2025. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале и 4,9% в 4 квартале 2025. В июне–июле текущий рост цен ускорился", – говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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