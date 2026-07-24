https://crimea.ria.ru/20260724/udary-po-ukraine---v-portakh-porazhena-infrastruktura-i-podbit-sukhogruz-1157933531.html

Удары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогруз

Удары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогруз - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Удары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогруз

Российские военные групповым ударом в ночь на пятницу поразили инфраструктуру в портах Одессы и сухогруз с военным грузом для ВСУ в Николаеве. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T09:38

2026-07-24T09:38

2026-07-24T09:50

удары по украине

одесса

николаев

вооруженные силы россии

инфраструктура

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные групповым ударом в ночь на пятницу поразили инфраструктуру в портах Одессы и сухогруз с военным грузом для ВСУ в Николаеве. Об этом сообщили в Миноборны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", – сказано в сообщении."В порту "Николаев" в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения", – добавили в российском оборонном ведомстве.Вооруженные силы РФ в последнее время регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок, признал накануне Владимир Зеленский. По его словам, с 22 июля ни одно судно не смогло зайти в украинские порты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава МИД Украины предрек стране перебои с поставками товаровНе только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине – мнениеВ украинских портах остановлено судоходство – СМИ

одесса

николаев

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, одесса, николаев, вооруженные силы россии, инфраструктура, новости сво, министерство обороны рф