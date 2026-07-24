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Удары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогруз - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Удары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогруз
Удары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогруз - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Удары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогруз
Российские военные групповым ударом в ночь на пятницу поразили инфраструктуру в портах Одессы и сухогруз с военным грузом для ВСУ в Николаеве. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T09:38
2026-07-24T09:50
удары по украине
одесса
николаев
вооруженные силы россии
инфраструктура
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные групповым ударом в ночь на пятницу поразили инфраструктуру в портах Одессы и сухогруз с военным грузом для ВСУ в Николаеве. Об этом сообщили в Миноборны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", – сказано в сообщении."В порту "Николаев" в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения", – добавили в российском оборонном ведомстве.Вооруженные силы РФ в последнее время регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок, признал накануне Владимир Зеленский. По его словам, с 22 июля ни одно судно не смогло зайти в украинские порты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава МИД Украины предрек стране перебои с поставками товаровНе только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине – мнениеВ украинских портах остановлено судоходство – СМИ
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удары по украине, одесса, николаев, вооруженные силы россии, инфраструктура, новости сво, министерство обороны рф
Удары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогруз

Удары по Украине - в портах Одессы поражена инфраструктура и подбит сухогруз в Николаеве

09:38 24.07.2026 (обновлено: 09:50 24.07.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные групповым ударом в ночь на пятницу поразили инфраструктуру в портах Одессы и сухогруз с военным грузом для ВСУ в Николаеве. Об этом сообщили в Миноборны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", – сказано в сообщении.
В результате в порту "Одесса" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, в порту "Измаил" - объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, три склада хранения безэкипажных катеров, в том числе БЭК "Магура", ангар с техникой ВСУ, плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.
"В порту "Николаев" в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения", – добавили в российском оборонном ведомстве.
Вооруженные силы РФ в последнее время регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.
Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок, признал накануне Владимир Зеленский. По его словам, с 22 июля ни одно судно не смогло зайти в украинские порты.
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Удары по УкраинеОдессаНиколаевВооруженные силы РоссииИнфраструктураНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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