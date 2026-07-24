https://crimea.ria.ru/20260724/strashnoe-dtp-v-tatarstane-pogibli-shestero-podrostkov-1157931119.html
Страшное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростков
Страшное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростков - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Страшное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростков
Шестеро подростков погибли и один госпитализирован в результате ДТП в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T07:41
2026-07-24T07:41
2026-07-24T07:41
дтп
происшествия
татарстан
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/18/1157930633_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_38ea310a5ef846958ca7882012a13fb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Шестеро подростков погибли и один госпитализирован в результате ДТП в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, авария произошла ночью на Волжской улице. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево.На месте работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства ДТП выясняются. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по республике, органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Ход следствия взят на контроль надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26%13-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в ФеодосииВнедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены
татарстан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/18/1157930633_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f1461f51b1a3b11fd5f3415f4b811f8a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, татарстан, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Страшное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростков
Шестеро подростков погибли в Татарстане при столкновении иномарки с деревом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Шестеро подростков погибли и один госпитализирован в результате ДТП в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным правоохранителей, авария произошла ночью на Волжской улице. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево.
"В машине находилось семеро подростков 16,17, и 18 лет. Шестеро из них скончались на месте, один доставлен в Зеленодольскую Центральную районную больницу", – сказано в сообщении.
На месте работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры по республике, органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Ход следствия взят на контроль надзорного ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: