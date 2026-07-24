Рейтинг@Mail.ru
Страшное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростков - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260724/strashnoe-dtp-v-tatarstane-pogibli-shestero-podrostkov-1157931119.html
Страшное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростков
Страшное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростков - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Страшное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростков
Шестеро подростков погибли и один госпитализирован в результате ДТП в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T07:41
2026-07-24T07:41
дтп
происшествия
татарстан
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/18/1157930633_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_38ea310a5ef846958ca7882012a13fb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Шестеро подростков погибли и один госпитализирован в результате ДТП в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, авария произошла ночью на Волжской улице. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево.На месте работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства ДТП выясняются. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по республике, органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Ход следствия взят на контроль надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26%13-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в ФеодосииВнедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены
татарстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/18/1157930633_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f1461f51b1a3b11fd5f3415f4b811f8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, происшествия, татарстан, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Страшное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростков

Шестеро подростков погибли в Татарстане при столкновении иномарки с деревом

07:41 24.07.2026
 
© Прокуратура Республики ТатарстанШесть подростков погибли в ДТП в Татарстане
Шесть подростков погибли в ДТП в Татарстане
© Прокуратура Республики Татарстан
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Шестеро подростков погибли и один госпитализирован в результате ДТП в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным правоохранителей, авария произошла ночью на Волжской улице. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево.
"В машине находилось семеро подростков 16,17, и 18 лет. Шестеро из них скончались на месте, один доставлен в Зеленодольскую Центральную районную больницу", – сказано в сообщении.
На месте работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства ДТП выясняются.
© Прокуратура Республики ТатарстанШесть подростков погибли в ДТП в Татарстане
Шесть подростков погибли в ДТП в Татарстане
© Прокуратура Республики Татарстан
Шесть подростков погибли в ДТП в Татарстане
Как сообщает пресс-служба прокуратуры по республике, органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Ход следствия взят на контроль надзорного ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26%
13-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в Феодосии
Внедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены
 
ДТППроисшествияТатарстанНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49В Крыму назвали главные условия для повышения рождаемости
08:26Больше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами России
08:20ВСУ ударили по энергетике Крыма - часть полуострова без света
07:59Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму
07:41Страшное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростков
07:26Он ввел традицию празднования Дня ВМФ: что еще известно о Николае Кузнецове
07:02Крымский мост - обстановка утром в пятницу
06:41Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно
06:27Новости Крыма - что случилось в ночь на пятницу
06:03Соберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью
00:44В Севастополе отменили воздушную тревогу
00:01Дожди и прохлада: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 июля
23:33Спасла бабушку во время паводка: 13-летней девочке дадут премию Кеосаяна
23:30В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
23:23В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
23:20ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева
22:54Смертельный удар ВСУ по Крыму и Украина без выхода в Черное море: главное
22:29Шесть детских школ искусств Крыма получили новые инструменты
22:07Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
Лента новостейМолния