https://crimea.ria.ru/20260724/soberem-800-millionov-tonn-chto-v-krymu-s-prodovolstvennoy-bezopasnostyu-1157925282.html

Соберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью

Соберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Соберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью

800 миллионов тонн урожая сельскохозяйственной продукции будет собрано в Крыму в этом году, что позволяет утверждать, что рисков для продовольственной... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T06:03

2026-07-24T06:03

2026-07-24T06:03

крым

сельское хозяйство

урожай

урожай в крыму

владимир паштецкий

новости крыма

продовольственная безопасность крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150227202_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_37f776f6395df36c656b8aaf56f8cec9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 800 миллионов тонн урожая сельскохозяйственной продукции будет собрано в Крыму в этом году, что позволяет утверждать, что рисков для продовольственной безопасности полуострова нет, несмотря на все трудности. Такое мнение в в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" , президент Крымской академии наук Владимир Паштецкий.По его словам, сельское хозяйство никогда легким не было и не будет, в особенности в Крыму."Факторы – то холодно, то замерзло, то высушило, то залило", – заметил Паштецкий.Но если выполняется задача обеспечить продовольственную безопасность, значит свою функцию сельское хозяйство Крыма выполняет, и в текущем году все именно так, несмотря на все трудности и риски, добавил он.Рискованное земледелие: как аграрии в Крыму спасаются от засухиМестный бизнес в определенной степени страдает от проблем с топливом и электроэнергией, и это время от времени может отражаться на ассортименте магазинов и торговых центров, добавил он. Однако риски в отрасли, по словам Паштецкого, были и будут, и те, кто в ней не первый год, ищут пути адаптироваться к новым условиям.Те, кто зарабатывал на крымчанах, перепродавая товары, ожидаемо заработают меньше, учитывая нынешнюю обстановку, добавил он. Но это второй вопрос, а первый – чтобы люди были накормлены, чтобы на полках было все то, что есть сегодня, подчеркнул Паштецкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городеРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриямЕвропа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, урожай, урожай в крыму, владимир паштецкий, новости крыма, продовольственная безопасность крыма