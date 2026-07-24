Рейтинг@Mail.ru
Соберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260724/soberem-800-millionov-tonn-chto-v-krymu-s-prodovolstvennoy-bezopasnostyu-1157925282.html
Соберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью
Соберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Соберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью
800 миллионов тонн урожая сельскохозяйственной продукции будет собрано в Крыму в этом году, что позволяет утверждать, что рисков для продовольственной... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T06:03
2026-07-24T06:03
крым
сельское хозяйство
урожай
урожай в крыму
владимир паштецкий
новости крыма
продовольственная безопасность крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150227202_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_37f776f6395df36c656b8aaf56f8cec9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 800 миллионов тонн урожая сельскохозяйственной продукции будет собрано в Крыму в этом году, что позволяет утверждать, что рисков для продовольственной безопасности полуострова нет, несмотря на все трудности. Такое мнение в в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" , президент Крымской академии наук Владимир Паштецкий.По его словам, сельское хозяйство никогда легким не было и не будет, в особенности в Крыму."Факторы – то холодно, то замерзло, то высушило, то залило", – заметил Паштецкий.Но если выполняется задача обеспечить продовольственную безопасность, значит свою функцию сельское хозяйство Крыма выполняет, и в текущем году все именно так, несмотря на все трудности и риски, добавил он.Рискованное земледелие: как аграрии в Крыму спасаются от засухиМестный бизнес в определенной степени страдает от проблем с топливом и электроэнергией, и это время от времени может отражаться на ассортименте магазинов и торговых центров, добавил он. Однако риски в отрасли, по словам Паштецкого, были и будут, и те, кто в ней не первый год, ищут пути адаптироваться к новым условиям.Те, кто зарабатывал на крымчанах, перепродавая товары, ожидаемо заработают меньше, учитывая нынешнюю обстановку, добавил он. Но это второй вопрос, а первый – чтобы люди были накормлены, чтобы на полках было все то, что есть сегодня, подчеркнул Паштецкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городеРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриямЕвропа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150227202_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4decc07770334955681c00601210b61a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сельское хозяйство, урожай, урожай в крыму, владимир паштецкий, новости крыма, продовольственная безопасность крыма
Соберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью

Продовольственная безопасность Крыма в условиях ЧС будет обеспечена – эксперт

06:03 24.07.2026
 
© РИА Новости КрымУборка овощей в Джанкойском районе Крыма
Уборка овощей в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 800 миллионов тонн урожая сельскохозяйственной продукции будет собрано в Крыму в этом году, что позволяет утверждать, что рисков для продовольственной безопасности полуострова нет, несмотря на все трудности. Такое мнение в в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" , президент Крымской академии наук Владимир Паштецкий.
По его словам, сельское хозяйство никогда легким не было и не будет, в особенности в Крыму.
"Факторы – то холодно, то замерзло, то высушило, то залило", – заметил Паштецкий.
Но если выполняется задача обеспечить продовольственную безопасность, значит свою функцию сельское хозяйство Крыма выполняет, и в текущем году все именно так, несмотря на все трудности и риски, добавил он.

"И как бы кто ни хотел "за бугром" или на севере от нашего Крыма поставить полуостров в ту ситуацию, когда люди бы сказали: "Ой-ой-ой" – этого не будет. Я в этом уверен однозначно. И уверен в том, что продовольственная безопасность Крыма однозначно будет в том виде, которая нужна и для нас, и для гостей... 800 миллионов тонн мы соберем – этого вполне хватает и для того, чтобы себя накормить, и животных тех, которые есть, и тех гостей, которые приезжают", – сказал Паштецкий.

Рискованное земледелие: как аграрии в Крыму спасаются от засухи
Местный бизнес в определенной степени страдает от проблем с топливом и электроэнергией, и это время от времени может отражаться на ассортименте магазинов и торговых центров, добавил он. Однако риски в отрасли, по словам Паштецкого, были и будут, и те, кто в ней не первый год, ищут пути адаптироваться к новым условиям.
Те, кто зарабатывал на крымчанах, перепродавая товары, ожидаемо заработают меньше, учитывая нынешнюю обстановку, добавил он. Но это второй вопрос, а первый – чтобы люди были накормлены, чтобы на полках было все то, что есть сегодня, подчеркнул Паштецкий.
"И что мы выращиваем, нам хватит для собственного потребления", – заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе
Региональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям
Европа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары
 
КрымСельское хозяйствоУрожайУрожай в КрымуВладимир ПаштецкийНовости КрымаПродовольственная безопасность Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49В Крыму назвали главные условия для повышения рождаемости
08:26Больше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами России
08:20ВСУ ударили по энергетике Крыма - часть полуострова без света
07:59Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму
07:41Страшное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростков
07:26Он ввел традицию празднования Дня ВМФ: что еще известно о Николае Кузнецове
07:02Крымский мост - обстановка утром в пятницу
06:41Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно
06:27Новости Крыма - что случилось в ночь на пятницу
06:03Соберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью
00:44В Севастополе отменили воздушную тревогу
00:01Дожди и прохлада: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 июля
23:33Спасла бабушку во время паводка: 13-летней девочке дадут премию Кеосаяна
23:30В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
23:23В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
23:20ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева
22:54Смертельный удар ВСУ по Крыму и Украина без выхода в Черное море: главное
22:29Шесть детских школ искусств Крыма получили новые инструменты
22:07Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
Лента новостейМолния