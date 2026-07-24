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Снижение арендной платы для бизнеса в Крыму – как получить поддержку
Снижение арендной платы для бизнеса в Крыму – как получить поддержку - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Снижение арендной платы для бизнеса в Крыму – как получить поддержку
Арендная плата для арендаторов имущества Республики Крым снижена на 50 и 75% в зависимости от основного вида деятельности, на 1 июня текущего года. Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Арендная плата для арендаторов имущества Республики Крым снижена на 50 и 75% в зависимости от основного вида деятельности, на 1 июня текущего года. Об этом заявил в пятницу лава республики Сергей Аксенов.В условиях ЧС власти Крыма снизили арендную плату для ряда предпринимателей до 75%, сообщал глава Крыма ранее.Прежде всего, по словам главы республики, расширен перечень видов деятельности, для которых арендная плата снижена на 75 % Теперь в него входят следующие виды:- выращивание однолетних, многолетних культур и рассады;- животноводство и смешанное сельское хозяйство;- вспомогательная деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции;- производство пищевых продуктов и напитков;- деятельность в сфере гостиничного бизнеса, предоставления мест для временного и краткосрочного пребывания; санаторно-курортных организаций, отдыха и оздоровления детей, а также демонстрация кинофильмов.При этом все перечисленные выше виды деятельности должны быть у арендатора основными по состоянию на 1 июня текущего года – это обязательное условие для оказания поддержки. Освобождение от уплаты части арендной платы осуществляется в беззаявительном порядке, никаких дополнительных соглашений к действующим договорам аренды имущества заключать не нужно.Ранее власти Крыма разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе ввели режим ЧСКак бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают властиКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
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крым, новости крыма, сергей аксенов, предпринимательство, господдержка
Снижение арендной платы для бизнеса в Крыму – как получить поддержку
Арендная плата на имущество РК снижена в зависимости от вида деятельности – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Арендная плата для арендаторов имущества Республики Крым снижена на 50 и 75% в зависимости от основного вида деятельности, на 1 июня текущего года. Об этом заявил в пятницу лава республики Сергей Аксенов.
В условиях ЧС власти Крыма снизили арендную плату для ряда предпринимателей до 75%, сообщал глава Крыма ранее.
"Арендная плата снижена для всех арендаторов имущества Республики Крым на 75 и 50 %, в зависимости от вида экономической деятельности", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Прежде всего, по словам главы республики, расширен перечень видов деятельности, для которых арендная плата снижена на 75 % Теперь в него входят следующие виды:
- выращивание однолетних, многолетних культур и рассады;
- животноводство и смешанное сельское хозяйство;
- вспомогательная деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции;
- производство пищевых продуктов и напитков;
- деятельность в сфере гостиничного бизнеса, предоставления мест для временного и краткосрочного пребывания; санаторно-курортных организаций, отдыха и оздоровления детей, а также демонстрация кинофильмов.
"Срок действия мер поддержки – с 1 июля по 31 октября текущего года. Для иных видов экономической деятельности предусмотрено снижение арендной платы на 50 %. В этом случае меры поддержки будут действовать с 1 июля по 30 сентября", – проинформировал Аксенов.
При этом все перечисленные выше виды деятельности должны быть у арендатора основными по состоянию на 1 июня текущего года – это обязательное условие для оказания поддержки. Освобождение от уплаты части арендной платы осуществляется в беззаявительном порядке, никаких дополнительных соглашений к действующим договорам аренды имущества заключать не нужно.
"Органам местного самоуправления, в зависимости от ситуации в регионе, рекомендовано принять аналогичные меры поддержки предпринимателей, арендующих муниципальное имущество", – написал глава региона.
Ранее власти Крыма разработали комплекс мер поддержки
крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.
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