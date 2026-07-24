https://crimea.ria.ru/20260724/snizhenie-arendnoy-platy-dlya-biznesa-v-krymu--kak-poluchit-podderzhku-1157936585.html

Снижение арендной платы для бизнеса в Крыму – как получить поддержку

Снижение арендной платы для бизнеса в Крыму – как получить поддержку - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Снижение арендной платы для бизнеса в Крыму – как получить поддержку

Арендная плата для арендаторов имущества Республики Крым снижена на 50 и 75% в зависимости от основного вида деятельности, на 1 июня текущего года. Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T10:42

2026-07-24T10:42

2026-07-24T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Арендная плата для арендаторов имущества Республики Крым снижена на 50 и 75% в зависимости от основного вида деятельности, на 1 июня текущего года. Об этом заявил в пятницу лава республики Сергей Аксенов.В условиях ЧС власти Крыма снизили арендную плату для ряда предпринимателей до 75%, сообщал глава Крыма ранее.Прежде всего, по словам главы республики, расширен перечень видов деятельности, для которых арендная плата снижена на 75 % Теперь в него входят следующие виды:- выращивание однолетних, многолетних культур и рассады;- животноводство и смешанное сельское хозяйство;- вспомогательная деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции;- производство пищевых продуктов и напитков;- деятельность в сфере гостиничного бизнеса, предоставления мест для временного и краткосрочного пребывания; санаторно-курортных организаций, отдыха и оздоровления детей, а также демонстрация кинофильмов.При этом все перечисленные выше виды деятельности должны быть у арендатора основными по состоянию на 1 июня текущего года – это обязательное условие для оказания поддержки. Освобождение от уплаты части арендной платы осуществляется в беззаявительном порядке, никаких дополнительных соглашений к действующим договорам аренды имущества заключать не нужно.Ранее власти Крыма разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе ввели режим ЧСКак бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают властиКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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