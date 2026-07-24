Рейтинг@Mail.ru
Слово пацана: Лавров высказался о договоренностях в Анкоридже - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260724/slovo-patsana-lavrov-vyskazalsya-o-dogovorennostyakh-v-ankoridzhe-1157940517.html
Слово пацана: Лавров высказался о договоренностях в Анкоридже
Слово пацана: Лавров высказался о договоренностях в Анкоридже - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Слово пацана: Лавров высказался о договоренностях в Анкоридже
Россия держит слово и остается привержена достигнутым в Анкоридже договоренностям. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после заседания глав МИД РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T12:01
2026-07-24T12:03
сергей лавров
владимир путин (политик)
дональд трамп
сша
россия
встреча путина и трампа на аляске
новости
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152384513_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_4639dcca981d0f9f42f2a7c88fda953b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Россия держит слово и остается привержена достигнутым в Анкоридже договоренностям. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после заседания глав МИД стран ШОС в Киргизии.Он напомнил о том, что на Аляске были достигнуты частично компромиссные договоренности, поскольку договоренностей без компромиссов не бывает. И подчеркнул, что Москва предпочитает дипломатический путь, но ничего не может сделать, если Вашингтон разделяет оценки лидеров ЕС и Киева о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены."Надо, наверное, понять, кто конкретно провалился", – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва констатирует определенный "дрейф" одной из сторон от конструктивных результатов саммита на Аляске, которые пока по сути остаются нереализованными. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Анкоридже были "лишь предложения по Украине, а не соглашения".Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.Президент РФ подчеркивал, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс".Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осениЛавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружиемЗапад отбросил "идеи Анкориджа" и пытается ослабить Россию
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152384513_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_3805ac9a71c7cca43db775df1791aa5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, россия, встреча путина и трампа на аляске, новости, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
Слово пацана: Лавров высказался о договоренностях в Анкоридже

Россия держит слово и остается привержена анкориджским договоренностям – Лавров

12:01 24.07.2026 (обновлено: 12:03 24.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Россия держит слово и остается привержена достигнутым в Анкоридже договоренностям. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после заседания глав МИД стран ШОС в Киргизии.
"Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Ну, с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате Рубио. Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены", — цитирует Лаврова РИА Новости.
Он напомнил о том, что на Аляске были достигнуты частично компромиссные договоренности, поскольку договоренностей без компромиссов не бывает. И подчеркнул, что Москва предпочитает дипломатический путь, но ничего не может сделать, если Вашингтон разделяет оценки лидеров ЕС и Киева о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены.
"Надо, наверное, понять, кто конкретно провалился", – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва констатирует определенный "дрейф" одной из сторон от конструктивных результатов саммита на Аляске, которые пока по сути остаются нереализованными. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Анкоридже были "лишь предложения по Украине, а не соглашения".
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.
У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.
Президент РФ подчеркивал, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс".
Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осени
Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием
Запад отбросил "идеи Анкориджа" и пытается ослабить Россию
 
Сергей ЛавровВладимир Путин (политик)Дональд ТрампСШАРоссияВстреча Путина и Трампа на АляскеНовостиСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области
12:01Слово пацана: Лавров высказался о договоренностях в Анкоридже
11:38ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области
11:29Новый знак парковки для многодетных семей появится в России
11:17Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
11:08Военный автомобиль перевернулся в Белоруссии - двое погибли и 14 ранены
10:59Севастополь получит 140 млн на поддержку рыболовства
10:47В Россию запретят ввозить молочную продукцию из Армении
10:42Снижение арендной платы для бизнеса в Крыму – как получить поддержку
10:35ВСУ вновь атаковали Белгород – тяжело ранен мужчина
10:29Крымский мост сейчас - очередь растет
10:08"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра
09:57В Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош
09:49Где купить бензин в Севастополе в пятницу
09:38Удары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогруз
09:33В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника
09:18ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе
09:11ВСУ атаковали ракетой Киров - есть пострадавшие
09:06Агент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать авто
09:02Феодосия и часть Алушты останутся без воды
Лента новостейМолния