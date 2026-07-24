https://crimea.ria.ru/20260724/slovo-patsana-lavrov-vyskazalsya-o-dogovorennostyakh-v-ankoridzhe-1157940517.html
Слово пацана: Лавров высказался о договоренностях в Анкоридже
Слово пацана: Лавров высказался о договоренностях в Анкоридже - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Слово пацана: Лавров высказался о договоренностях в Анкоридже
Россия держит слово и остается привержена достигнутым в Анкоридже договоренностям. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после заседания глав МИД РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T12:01
2026-07-24T12:01
2026-07-24T12:03
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Россия держит слово и остается привержена достигнутым в Анкоридже договоренностям. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после заседания глав МИД стран ШОС в Киргизии.Он напомнил о том, что на Аляске были достигнуты частично компромиссные договоренности, поскольку договоренностей без компромиссов не бывает. И подчеркнул, что Москва предпочитает дипломатический путь, но ничего не может сделать, если Вашингтон разделяет оценки лидеров ЕС и Киева о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены."Надо, наверное, понять, кто конкретно провалился", – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва констатирует определенный "дрейф" одной из сторон от конструктивных результатов саммита на Аляске, которые пока по сути остаются нереализованными. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Анкоридже были "лишь предложения по Украине, а не соглашения".Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.Президент РФ подчеркивал, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс".Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осениЛавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружиемЗапад отбросил "идеи Анкориджа" и пытается ослабить Россию
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сергей лавров, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, россия, встреча путина и трампа на аляске, новости, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
Слово пацана: Лавров высказался о договоренностях в Анкоридже
Россия держит слово и остается привержена анкориджским договоренностям – Лавров
12:01 24.07.2026 (обновлено: 12:03 24.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Россия держит слово и остается привержена достигнутым в Анкоридже договоренностям. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после заседания глав МИД стран ШОС в Киргизии.
"Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Ну, с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате Рубио. Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены", — цитирует Лаврова РИА Новости.
Он напомнил о том, что на Аляске были достигнуты частично компромиссные договоренности, поскольку договоренностей без компромиссов не бывает. И подчеркнул, что Москва предпочитает дипломатический путь, но ничего не может сделать, если Вашингтон разделяет оценки лидеров ЕС и Киева о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены.
"Надо, наверное, понять, кто конкретно провалился", – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва констатирует определенный "дрейф" одной из сторон от конструктивных результатов саммита на Аляске, которые пока по сути остаются нереализованными
. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Анкоридже были "лишь предложения по Украине, а не соглашения".
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже
на Аляске состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере
, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.
У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.
Президент РФ подчеркивал, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными,
был достигнут "огромный прогресс".
Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.
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