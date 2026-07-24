https://crimea.ria.ru/20260724/shok-prokhodit-situatsiya-na-toplivnom-rynke-stabiliziruetsya--nabiullina-1157950211.html

Шок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина

Шок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Шок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина

Поскольку ситуация на топливном рынке России была шоком предложения, во многих регионах страны она начала стабилизироваться. Об этом на пресс-конференции... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T15:51

2026-07-24T15:51

2026-07-24T15:51

эльвира набиуллина

мнения

топливо

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Поскольку ситуация на топливном рынке России была шоком предложения, во многих регионах страны она начала стабилизироваться. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина.По словам главы ЦБ, денежно-кредитная политика реагирует на подобную ситуацию, если имеются временные вторичные эффекты, которые просачиваются в устойчивую инфляцию. Также все зависит от длительности "шоков".Не повлияет ситуация на топливном рынке и на стабильность отечественной валюты. Прямой зависимости между стоимостью бензина и валютным курсом нет. Однако временное расширение импорта может незначительно увеличить спрос на иностранную валюту. Пока масштаб подобных операций незначителен в сравнении с общим внешнеторговым оборотом.Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемГосдума приняла закон для стабилизации топливного рынкаФАС завела 15 дел против участников топливного рынка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, мнения, топливо, транспорт