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Шок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина
Шок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Шок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина
Поскольку ситуация на топливном рынке России была шоком предложения, во многих регионах страны она начала стабилизироваться. Об этом на пресс-конференции... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T15:51
2026-07-24T15:51
2026-07-24T15:51
эльвира набиуллина
мнения
топливо
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Поскольку ситуация на топливном рынке России была шоком предложения, во многих регионах страны она начала стабилизироваться. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина.По словам главы ЦБ, денежно-кредитная политика реагирует на подобную ситуацию, если имеются временные вторичные эффекты, которые просачиваются в устойчивую инфляцию. Также все зависит от длительности "шоков".Не повлияет ситуация на топливном рынке и на стабильность отечественной валюты. Прямой зависимости между стоимостью бензина и валютным курсом нет. Однако временное расширение импорта может незначительно увеличить спрос на иностранную валюту. Пока масштаб подобных операций незначителен в сравнении с общим внешнеторговым оборотом.Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемГосдума приняла закон для стабилизации топливного рынкаФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
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эльвира набиуллина, мнения, топливо, транспорт
Шок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина
Ситуация на топливном рынке России была шоком предложения и стабилизируется – Набиуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Поскольку ситуация на топливном рынке России была шоком предложения, во многих регионах страны она начала стабилизироваться. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина.
По словам главы ЦБ, денежно-кредитная политика реагирует на подобную ситуацию, если имеются временные вторичные эффекты, которые просачиваются в устойчивую инфляцию. Также все зависит от длительности "шоков".
"Мы видим, что правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. По информации региональных властей, ситуация по стране разная. Но во многих регионах она стабилизируется. В базовом сценарии исходим из того, что мощности будут восстанавливаться до конца года", – сказала Набиуллина.
Не повлияет ситуация на топливном рынке и на стабильность отечественной валюты. Прямой зависимости между стоимостью бензина и валютным курсом нет. Однако временное расширение импорта может незначительно увеличить спрос на иностранную валюту. Пока масштаб подобных операций незначителен в сравнении с общим внешнеторговым оборотом.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил
, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.
Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля
на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.
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