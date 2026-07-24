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Севастополец предлагал иностранному НИИ обслуживать военную технику - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Севастополец предлагал иностранному НИИ обслуживать военную технику
Севастополец предлагал иностранному НИИ обслуживать военную технику - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Севастополец предлагал иностранному НИИ обслуживать военную технику
В Севастополе пресекли деятельность местного жителя, который сам навязался представителям иностранного НИИ с услугами по техобслуживанию вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T16:10
2026-07-24T16:10
севастополь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
закон и право
оружие
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе пресекли деятельность местного жителя, который сам навязался представителям иностранного НИИ с услугами по техобслуживанию вооружения. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, были нарушены интересы РФ в сфере военно-технического сотрудничества. Севастопольца подозревают в незаконном оказании услуг иностранному лицу или его представителю, в отношении которых заведомо для виновного установлен экспортный контроль.Возбуждено уголовное дело. Севастопольцу грозит до 7 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе вынесен приговор 54-летнему местному жителю за покушение на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Мужчина был завербован Службой безопасности Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактСливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента КиеваКакое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, закон и право, оружие, новости севастополя, видео
Севастополец предлагал иностранному НИИ обслуживать военную технику

В Севастополе завели дело на мужчину за готовность обслуживать иностранное вооружение

16:10 24.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе пресекли деятельность местного жителя, который сам навязался представителям иностранного НИИ с услугами по техобслуживанию вооружения. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что житель Севастополя, имеющий многолетний опыт работы в сфере ремонта вооружения в государственных и частных оборонных предприятиях, инициативно установил контакт с представителями иностранного научно-исследовательского института и предложил свои услуги по определению технического состояния корабельных артиллерийских установок, стоящих на вооружении оборонного ведомства иностранного государства", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, были нарушены интересы РФ в сфере военно-технического сотрудничества. Севастопольца подозревают в незаконном оказании услуг иностранному лицу или его представителю, в отношении которых заведомо для виновного установлен экспортный контроль.
Возбуждено уголовное дело. Севастопольцу грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Севастополе вынесен приговор 54-летнему местному жителю за покушение на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Мужчина был завербован Службой безопасности Украины.
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