https://crimea.ria.ru/20260724/sevastopolets-predlagal-inostrannomu-nii-obsluzhivat-voennuyu-tekhniku--1157950633.html

Севастополец предлагал иностранному НИИ обслуживать военную технику

Севастополец предлагал иностранному НИИ обслуживать военную технику - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Севастополец предлагал иностранному НИИ обслуживать военную технику

В Севастополе пресекли деятельность местного жителя, который сам навязался представителям иностранного НИИ с услугами по техобслуживанию вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T16:10

2026-07-24T16:10

2026-07-24T16:10

севастополь

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

закон и право

оружие

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе пресекли деятельность местного жителя, который сам навязался представителям иностранного НИИ с услугами по техобслуживанию вооружения. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, были нарушены интересы РФ в сфере военно-технического сотрудничества. Севастопольца подозревают в незаконном оказании услуг иностранному лицу или его представителю, в отношении которых заведомо для виновного установлен экспортный контроль.Возбуждено уголовное дело. Севастопольцу грозит до 7 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе вынесен приговор 54-летнему местному жителю за покушение на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Мужчина был завербован Службой безопасности Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактСливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента КиеваКакое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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