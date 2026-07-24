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Севастополь получит 140 млн на поддержку рыболовства
Севастополь получит 140 млн на поддержку рыболовства - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Севастополь получит 140 млн на поддержку рыболовства
Севастополь получит 140 миллионов рублей на поддержку предприятия рыболовной и рыбоперерабатывающей отраслей. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T10:59
2026-07-24T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Севастополь получит 140 миллионов рублей на поддержку предприятия рыболовной и рыбоперерабатывающей отраслей. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов, заявлял накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Развожаев отметил, что рыбохозяйственная отрасль долгое время была одним из крупных сегментов городской экономики, но в последнее время рыбный промысел ведется с ограничениями. Поддержка поможет компаниям покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления.Перечислять деньги предприятиям начнут после подписания необходимых распоряжений на федеральном уровне, и определения порядка выплат правительством Севастополя, уточнил он. А также отметил, что с начала года севастопольские предприятия уже добыли более 10 тысяч тонн хамсы, кильки, ставриды и барабули, выполнив половину годового плана.С начала года Азово-Черноморском бассейне выловили почти 20 тысяч тонн рыбы. Такие данные приводили ранее в Российском федеральном агентстве по рыболовству. Из этого количества хамса составляет 12,4 тыс. тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую рыбу добывают в Черном и Азовском морях и куда она уходитВ Севастополе проверяют свежевыловленную рыбуВ Крыму ограничили вылов рыбы – с чем связан запрет
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Севастополь получит 140 млн на поддержку рыболовства
Севастополь получит 140 млн на поддержку рыболовной отрасли – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Севастополь получит 140 миллионов рублей на поддержку предприятия рыболовной и рыбоперерабатывающей отраслей. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.
Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов, заявлял накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Для помощи рыбохозяйственному комплексу в Севастополе будет выделено почти 140 миллионов рублей. Помощь получат шесть предприятий", – проинформировал губернатор.
Развожаев отметил, что рыбохозяйственная отрасль долгое время была одним из крупных сегментов городской экономики, но в последнее время рыбный промысел ведется с ограничениями. Поддержка поможет компаниям покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления.
"Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции водных биологических ресурсов, добытых рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года", – пояснил губернатор.
Перечислять деньги предприятиям начнут после подписания необходимых распоряжений на федеральном уровне, и определения порядка выплат правительством Севастополя, уточнил он. А также отметил, что с начала года севастопольские предприятия уже добыли более 10 тысяч тонн хамсы, кильки, ставриды и барабули, выполнив половину годового плана.
"Этому во многом помогли и региональные меры поддержки: в текущем году Севастополь направил на развитие отрасли 82 миллиона рублей
, что позволило четырем предприятиям провести капитальный ремонт 7 промысловых судов и заменить изношенное оборудование", –напомнил глава региона.
С начала года Азово-Черноморском бассейне выловили почти 20 тысяч тонн рыбы
. Такие данные приводили ранее в Российском федеральном агентстве по рыболовству. Из этого количества хамса составляет 12,4 тыс. тонн.
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