https://crimea.ria.ru/20260724/sevastopol-poluchit-140-mln-na-podderzhku-rybolovstva-1157937318.html

Севастополь получит 140 млн на поддержку рыболовства

Севастополь получит 140 млн на поддержку рыболовства - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Севастополь получит 140 млн на поддержку рыболовства

Севастополь получит 140 миллионов рублей на поддержку предприятия рыболовной и рыбоперерабатывающей отраслей. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T10:59

2026-07-24T10:59

2026-07-24T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Севастополь получит 140 миллионов рублей на поддержку предприятия рыболовной и рыбоперерабатывающей отраслей. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов, заявлял накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Развожаев отметил, что рыбохозяйственная отрасль долгое время была одним из крупных сегментов городской экономики, но в последнее время рыбный промысел ведется с ограничениями. Поддержка поможет компаниям покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления.Перечислять деньги предприятиям начнут после подписания необходимых распоряжений на федеральном уровне, и определения порядка выплат правительством Севастополя, уточнил он. А также отметил, что с начала года севастопольские предприятия уже добыли более 10 тысяч тонн хамсы, кильки, ставриды и барабули, выполнив половину годового плана.С начала года Азово-Черноморском бассейне выловили почти 20 тысяч тонн рыбы. Такие данные приводили ранее в Российском федеральном агентстве по рыболовству. Из этого количества хамса составляет 12,4 тыс. тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую рыбу добывают в Черном и Азовском морях и куда она уходитВ Севастополе проверяют свежевыловленную рыбуВ Крыму ограничили вылов рыбы – с чем связан запрет

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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