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Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму

Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму

Реконструкцию четырех основных водоводов в Феодосии, протяженностью около 20 км, завершат досрочно – до конца текущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T07:59

2026-07-24T07:59

2026-07-24T07:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Реконструкцию четырех основных водоводов в Феодосии, протяженностью около 20 км, завершат досрочно – до конца текущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик, отметив, что в непростой ситуации в республике продолжают все запланированные работы на сетях наряду с аварийными.По словам Новика, введенный в Крыму режим чрезвычайной ситуации в определенной степени скорректировал работу предприятия, сместив акценты. "В большей степени, учитывая проблематику с топливом и необходимость заправки полутора сотен генераторов по всему Крыму", – отметил он.Тем не менее запланированные ремонты и реконструкции сетей, там, где заказчиком работ является ГУП "Вода Крыма", не откладывают, а начатые мероприятия проводятся наряду с ежедневными, связанными с аварийными ситуациями, подчеркнул Новик."Какой-то определенный человеческий ресурс в этом задействован – специалисты, которые ранее занимались иными направлениями. Но при этом планы мы не меняем", – сказал Новик.В частности, продолжается реконструкция четырех основных водоводов в Феодосии, общей протяженностью около 20 километров, сказал он.Больше того – объект намерены сдать досрочно.Продолжаются работы и на Евпаторийском водоводе, добавил он."Это наша история уже не влияет на водоснабжение Евпатории, всего городского округа, но мы продолжаем эту работу, закрепляем, так сказать, успех. Всего водовод 40 километров, две нитки идут от водозаборов Сакского района до самого города Евпатория. Там участки продолжаем менять. Это также федеральное финансирование, поэтому процессы не останавливаются", – сказал Новик.Масштабные работы идут также в Белогорском районе, большие замены сетей проводятся и в Кировском районе, где "перестановок глобальных нет, и все планы будут выполнены", добавил он.Не останавливают и производственную инвестиционную программу в городе Саки, где реконструируют систему водоснабжения и строят КОС."И КОС "Саки" сейчас на финишной стадии пусконаладочных работ, также получим достаточно хороший эффект", – отметил Новик.В целом касательно очистных сооружений в Крыму, там, где заказчиками является предприятие и коллеги из Минстроя РК, работы продолжаются, уточнил директор "Воды Крыма"."Пока рано говорить, какие объекты будут введены в эксплуатацию, но я уверен, что все планы, которые были ранее выстроены, реализуются. Ожидаю минимум три объекта, которые будут введены в эксплуатации и начнут функционировать... Ждем от коллег и готовы... работать на этих объектах", – сказал Новик.При этом эффект от появления новых КОС, которые были сданы в эксплуатацию не так давно, уже ощущается, заметил он."Это в том числе КОС "Утес" в Алуште. Это объекты Западного Крыма, включая КОС "Саки". На востоке Крыма канализационные сооружения в поселке Орджоникидзе – хороший объект, достаточно современный. Сейчас в запуске уже КОС "Миндальная" в Судаке. То есть мы в процессе, но уже эффект чувствуется, мы уже его понимаем", – заключил Новик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99% ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети В Евпатории построят большую станцию очистки воды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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