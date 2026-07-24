https://crimea.ria.ru/20260724/raketnyy-udar-vsu-po-kirovu---shestero-chelovek-pogibli-i-desyatki-raneny-1157942451.html

Ракетный удар ВСУ по Кирову - шестеро человек погибли и десятки ранены

Ракетный удар ВСУ по Кирову - шестеро человек погибли и десятки ранены - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Ракетный удар ВСУ по Кирову - шестеро человек погибли и десятки ранены

Шесть человек погибли и 26 пострадали в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове, сообщил губернатор области Александр Соколов. РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T12:43

2026-07-24T12:43

2026-07-24T12:58

киров

ракетная атака

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Шесть человек погибли и 26 пострадали в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове, сообщил губернатор области Александр Соколов.Ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ ударили ракетой по одному из предприятий в Кирове.Правительство Кировской области окажет всемерную поддержку семьям, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, заверил он.По информации губернатора, пожар на предприятии потушен. Продолжается устранение последствий. Также проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего примут решение об оказании помощи.Ранее в пятницу в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что отечественные силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над страной 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщали ранее региональные власти. В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали три человека.Также ВСУ ударили по логистическим комплексам Wildberries в Симферополе и по энергетике Крыма – часть полуострова осталась без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине – мнениеНа Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для РоссииВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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