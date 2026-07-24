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Работают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ
Работают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Работают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 подразделения Воздушно-десантных войск в составе группировки войск "Днепр" поразили опорный пункт ВСУ Запорожской области. Как сообщает в... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T17:55
2026-07-24T17:55
2026-07-24T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Расчеты гаубиц Д-30 подразделения Воздушно-десантных войск в составе группировки войск "Днепр" поразили опорный пункт ВСУ Запорожской области. Как сообщает в пятницу Минобороны РФ, десантники-артиллеристы наносят удары по бронетехнике, огневым позициям, складам боеприпасов и укрепленным районам обороны противника."Боевая работа ведется круглосуточно с применением современных средств объективного контроля. В ходе выполнения очередной боевой задачи оператор подразделения БПЛА обнаружил с помощью беспилотника-разведчика замаскированный опорный пункт ВСУ", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.После выполнения доразведки и уточнения координат цели, данные были немедленно переданы на командный пункт, где командир принял решение на уничтожение выявленного объекта огнем артиллерии. Расчет артиллерийского орудия ВДВ, действуя в сложных условиях, оперативно выдвинулся и развернул гаубицу на огневой позиции.В данном случае также в считанные минуты были проведены все необходимые баллистические расчеты и осуществлен точный огневой налет. В результате профессиональных и слаженных действий цель была успешно поражена, личный состав ВСУ уничтожен. Поражение цели подтверждено данными объективного контроля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия РФ громит подразделения врагаВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу ДнепраРоссийская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, артиллерия, потери всу , видео, группировка войск "днепр", видео
Работают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ
Десантники-артиллеристы группы "Днепр" громят врага в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Расчеты гаубиц Д-30 подразделения Воздушно-десантных войск в составе группировки войск "Днепр" поразили опорный пункт ВСУ Запорожской области. Как сообщает в пятницу Минобороны РФ, десантники-артиллеристы наносят удары по бронетехнике, огневым позициям, складам боеприпасов и укрепленным районам обороны противника.
"Боевая работа ведется круглосуточно с применением современных средств объективного контроля. В ходе выполнения очередной боевой задачи оператор подразделения БПЛА обнаружил с помощью беспилотника-разведчика замаскированный опорный пункт ВСУ", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
После выполнения доразведки и уточнения координат цели, данные были немедленно переданы на командный пункт, где командир принял решение на уничтожение выявленного объекта огнем артиллерии. Расчет артиллерийского орудия ВДВ, действуя в сложных условиях, оперативно выдвинулся и развернул гаубицу на огневой позиции.
"Работаем на 122-мм гаубицах Д-30. Она предназначена для подавления живой силы противника, как на открытой местности, так и в укрытиях, уничтожения огневых точек, разрушения фортификационных сооружений контрбатарейной борьбы. Дальность – 15 км+300 метров. Поражаем в основном пехоту в укрытиях – она в основном в посадках. Приходит цель, считаем установки, вводим их и производим выстрел. Хорошо слажены, вместе м большая семья. Прикрывают нас расчеты ПВО", – рассказал командир орудия с позывным "Малой".
В данном случае также в считанные минуты были проведены все необходимые баллистические расчеты и осуществлен точный огневой налет. В результате профессиональных и слаженных действий цель была успешно поражена, личный состав ВСУ уничтожен. Поражение цели подтверждено данными объективного контроля.
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