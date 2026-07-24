https://crimea.ria.ru/20260724/rabotayut-gaubitsy-desantniki-artilleristy-dnepra-gromyat-oporniki-vsu-1157932536.html

Работают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ

Работают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Работают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 подразделения Воздушно-десантных войск в составе группировки войск "Днепр" поразили опорный пункт ВСУ Запорожской области. Как сообщает в... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T17:55

2026-07-24T17:55

2026-07-24T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Расчеты гаубиц Д-30 подразделения Воздушно-десантных войск в составе группировки войск "Днепр" поразили опорный пункт ВСУ Запорожской области. Как сообщает в пятницу Минобороны РФ, десантники-артиллеристы наносят удары по бронетехнике, огневым позициям, складам боеприпасов и укрепленным районам обороны противника."Боевая работа ведется круглосуточно с применением современных средств объективного контроля. В ходе выполнения очередной боевой задачи оператор подразделения БПЛА обнаружил с помощью беспилотника-разведчика замаскированный опорный пункт ВСУ", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.После выполнения доразведки и уточнения координат цели, данные были немедленно переданы на командный пункт, где командир принял решение на уничтожение выявленного объекта огнем артиллерии. Расчет артиллерийского орудия ВДВ, действуя в сложных условиях, оперативно выдвинулся и развернул гаубицу на огневой позиции.В данном случае также в считанные минуты были проведены все необходимые баллистические расчеты и осуществлен точный огневой налет. В результате профессиональных и слаженных действий цель была успешно поражена, личный состав ВСУ уничтожен. Поражение цели подтверждено данными объективного контроля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия РФ громит подразделения врагаВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу ДнепраРоссийская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, артиллерия, потери всу , видео, группировка войск "днепр", видео