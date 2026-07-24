https://crimea.ria.ru/20260724/poslednyaya-afera-frantsuzhenki-byla-li-miledi-v-krymu--ko-dnyu-rozhdeniya-aleksandra-dyuma-1157733048.html

Последняя афера француженки: была ли Миледи в Крыму – ко дню рождения Александра Дюма

Последняя афера француженки: была ли Миледи в Крыму – ко дню рождения Александра Дюма - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Последняя афера француженки: была ли Миледи в Крыму – ко дню рождения Александра Дюма

Александр Дюма, чей день рождения 24 июля отмечают все любители приключенческой литературы, в 1858-59 годах путешествовал по России. К сожалению, до Крыма он... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T20:15

2026-07-24T20:15

2026-07-24T20:15

крым

история

литература

старый крым

франция

краеведение

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Александр Дюма, чей день рождения 24 июля отмечают все любители приключенческой литературы, в 1858-59 годах путешествовал по России. К сожалению, до Крыма он так и не доехал. А мог бы, известный гурман, не только отведать крымских чебуреков, но и побывать на могиле прототипа своего персонажа, которой он посвятил роман "Ожерелье королевы" – Жанны де Валуа Бурбон, графини де ла Мот, графини Гаше, она же графиня де Круа. Она же – прототип образа безупречной злодейки и аферистки Миледи из "Трех мушкетеров".Сиротка из дома ВалуаДо сих пор точно не известно, пребывание Жанны де ла Мотт в Крыму – это еще одна грандиозная афера или же правда. Не только краеведы, но и ученые спорят об этом до сих пор. Так кто же такая эта графиня?Если коротко, то Жанна обманом завладела бриллиантовым ожерельем, предназначенным для фаворитки Людовика ХV. Когда авантюра была раскрыта, то она была арестована, ей на плече выжгли клеймо и посадили в тюрьму. В этих общих чертах Миледи весьма узнаваема.А если чуть подробнее, то Жанна родилась в 1756 году, в предках у нее – незаконнорожденный сын короля Генриха II. После смерти отца семилетняя "бедная сиротка из дома Валуа", как она сама себя называла, с паперти благодаря проезжающей мимо в карете маркизе Буленвилье попала к ней в дом на воспитание. Франция – страна вольных нравов: прошло время, маркиз увидел, как девушка похорошела, и последняя сбежала из дома доброй Буленвилье в монастырь.Уже тогда она усвоила, что счастье человека – в его руках и в глупости окружающих. В 24 года она обвенчалась с жандармским офицером Никола де Ла Моттом. Дела шли плохо, денег не было. И предприимчивая Жанна уговорила мужа пытать счастья в столице. Там Жанна бросает мужа, заводит многочисленные полезные знакомства и имеет успех у мужчин. Одним из знакомств стала встреча с графом Калиостро и с кардиналом Роаном. Именно они были замешаны в авантюре, повлиявшей на судьбу Франции – махинации с ожерельем из 629 чистейших бриллиантов.Ожерелье королевыКолье, о котором идет речь, было изготовлено для фаворитки Людовика XV мадам Дюбари десятком лет ранее. Невероятной ценности вещь осталась невыкупленной, так как король умер. И тут графиня проворачивает дело на 1 600 000 ливров (именно столько стоит колье). Для начала де ла Мотт говорит Роану, что она – фаворитка Марии Антуанетты и что последняя очень хочет тайно выкупить драгоценность. А также якобы Роану это посредничество принесет невероятное покровительство при дворе.Роган верит, тем более, что де ла Мотт подговаривает одну модистку, очень похожую на королеву внешне, сыграть роль. Под покровом ночи "королева" встречается с Роаном и даже дарит ему розу.Ювелирам Роан согласился платить по частям. Выложил первый взнос, передал ожерелье ла Мотт и стал дожидаться королевских милостей. Но так и не дождался.Ожерелье тем временем уже было разделено и продано. Аферу раскрыли, Кардинала бросили в Бастилию (правда, через 10 месяцев отпустили, лишив всех должностей и званий), Калиостро выслали из Франции, а ла Мотт прилюдно высекли плетьми, клеймили буквой "V" – "воровка" – и приговорили к пожизненному заключению.Но не будь Жанна Жанной: она соблазнила охрану и сбежала из тюрьмы, затерявшись на просторах Европы, написала и опубликовала скандальные мемуары, очерняющие королевскую семью. В том числе эти заметки повлияли на Французскую революцию 1789 года и свержение монархии, а впоследствии и смерть королевы Марии Антуанетты. А Жанна через четыре года в Лондоне в припадке умопомешательства выпала из окна своих гостиничных апартаментов и разбилась насмерть. Свидетели опознали тело ла Мотт и похоронили его в предместье Лондона. Но есть и другое мнение: великая комбинаторша подкупила свидетелей, а тело было телом совсем другой несчастной женщины.Разделила тайну с императоромПосле инсценированных собственных похорон Ла Мотт путешествовала по странам Европы, якшалась с Калиостро, снова вышла замуж и приобрела фамилию де Гаше. В возрасте 56 лет она перед самой войной с Наполеоном приехала в Россию и приняла русское подданство. Последнее известно из воспоминаний баронессы Марии Боде, опубликованных в 1882 году в журнале "Русский архив". Боде пишет, что де Гаше тихо жила в Петербурге, светских знакомств почти не водила, хотя состояние имела большое, часто наведывалась к графу Базилию Валицкому, которому продавала бриллианты.Однажды Валицкий мимолетом рассказал другой своей знакомой, доверенной фрейлине супруги Александра I Марии Бирх, что давно знакомая ему еще по Парижу носит ему на продажу немного покалеченные из-за неумелого изъятия их оправы чистейшей воды бриллианты. У Бирх закрались подозрения, о случае узнал и император российский. Он затребовал встречи с де Гаше. Получасовая аудиенция прошла тет-а-тет.По одному пути с ДюмаВ Крым де Гаше выехала ранней весной 1824 года со странной для нее компанией сотни духовных мистиков, толкователей апокалипсиса, прорицателей и ясновидцев, которые искали в Тавриде уединения, чтобы создать религиозную колонию. Инициатором и главой экспедиции была уже очень пожилая руководитель московского религиозного кружка, княгиня Анна Сергеевна Голицына, которую также "попросили" из Петербурга за совет императору пойти на турок новым крестовым походом, а духовным лидером это странного путешествия – бывшая фаворитка Александра I, прорицательница Варвара-Юлия Крюденер и ее дочь, также проповедница София-Юлия Беркгейм.История порой совершает удивительные коленца: компания двигалась в Крым тем же путем, каким спустя 35 лет по России путешествовал Дюма – по Волге и Дону. Добирались в Крым около полугода. По пути на Южный берег Крыма в городке Белогорск (Карасубазар) умирает баронесса Крюденер, там ее и хоронят в склепе родственника, генерала от кавалерии Антона Шица. Далее компания движется на юг – в имение Голицыной в Кореизе.И тут свидетельства исследователей разнятся. Одни говорят, что де Гаше все же добралась до Южного берега, что жила в домике в "Артеке", и многие даже показывают этот домишко, вроде как сохранившийся до сих пор. Другие уверенны, что домик сохраниться не мог, и вообще в нем де Гаше никогда не была, а осталась жить в районе Старого Крыма.В том, что юг Крыма де Гаше и не видела, убежден краевед Павел Коньков. Он апеллирует и к мемуарам Боде, которая описывает ироничность отношения графини к религиозным мистикам, и к мемуарам владельца артековских земель Густава Олизара, который ни разу не упомянул, что де ла Мотт жила у него в имении.Тем не менее, все исследователи однозначны – если де Гаше и есть ла Мотт, то она умерла в Старом Крыму, где хотела купить сад у директора Судакского училища виноградарства и виноделия Александра Боде. Именно его дочь потом и напишет мемуары о Миледи:Таинственная шкатулкаГрафиня де Гаше сад так и не купила – не успела. Она умерла 23 апреля 1826 года и была похоронена в Старом Крыму. Якобы француженка предчувствовала свою смерть, по свидетельству служанки-армянки накануне жгла какие-то бумаги и строго-настрого запретила ей после смерти себя обмывать и переодевать. Но армянка то ли не поняла своей госпожи, то ли сочла, что выполнить волю покойной будет не по христиански, и все же, сняв со старушки платье, обнаружила на ее теле клейма палача. Об этом пишет Боде и керченский градоначальник в 1826– 1828 гг. Филипп Филиппович Вигель.Из Судака в Старый Крым через сутки после смерти графини приехал ее душеприказчик – барон Боде. Его графиня заранее просила продать все ее имущество и отослать деньги во Францию некоему господину Лафонтену, а одну из шкатулок вручить представителям власти."В числе движимого имущества, оставшегося после смерти графини де Гаше, умершей близ Феодосии, опечатана темно-синяя шкатулка с надписью "Marie Cazalete", на которую простирает свое право г-жа Бирх. По Высочайшему Государя Императора повелению, я прошу покорно Вас, по прибытии к Вам нарочного от С.-Петербургского военного генерал-губернатора и по вручению сего отношения, отдать ему сию шкатулку в таком виде, в каком она осталась после смерти графини Гаше", – пишет Боде, ссылаясь на переписку шефа жандармов Бенкендорфа, начальника генштаба Дибича и графа Палена. Что было в шкатулке – неизвестно до сих пор.Есть местные мифы и о другой шкатулке, которую графиня якобы закопала в лесу под Старым Крымом. Но могла ли пожилая и уже очень больная женщина 70-ти лет дойти и тем более доскакать до леса?А тело авантюристки (авантюристки ли?) похоронили во дворе около армянской церкви Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), так как католиков в Старом Крыму не было.Пропавшее надгробиеЧуть менее чем через век за могилой де Гаше и камнем с ее могилы, который до нашего времени не сохранился, краеведы и любители загадочных историй, устроили настоящую охоту.В 1913 году в Крыму создали специальную франко-русскую комиссию для выяснения загадочных обстоятельств жизни и смерти ла Мотт в Крыму. Руководил ею писатель Луис Алексис Бертрен (Луи-де-Судак). Вывод был однозначным: графиня де ла Мотт-Гаше действительно жила и похоронена в этом городе. На специальном заседании Таврической ученой комиссии было решено вскрыть могилу, однако этого так и не было сделано, но зато художник Квятковский зарисовал могильную плиту Миледи, а в 1916 году было сделано фото этого необычного кладбищенского камня. Оно было отослано в Русское археологического общество.При этом и сама плита странная: она не похожа ни на одну плиту кладбищ Старого Крыма. Щиток, где писалось бы имя усопшего и даты его жизни, – чистый, без букв и цифр. Есть нечитаемая монограмма, где явно видно только одну букву – "М", а выше – ваза с листьями растения акант, еще выше – крест.Павел Коньков уверен, что до опубликованных воспоминаний Марии Боде никто и не связывал эту плиту с именем великой авантюристки. Но, что интересно, еще Волошин рассказывал в 20-е годы своим гостям о том, что самолично видел в исчезнувшем позже селении Арматлук под Коктебелем могильную плиту де ла Мотт. При этом следует помнить, что Волошин был известный любитель мистифицировать, заинтересовав приехавших в Крым.Старокрымцы Раиса и Николай Калоинияди в 1958 году сфотографировали плиту. Фото хранится в краеведческом музее Старого Крыма. И очень вовремя: в 60-е годы армянский храм снесли, а по кладбищу проложили дорогу. Тогда же пропал и таинственный могильный камень.Таким образом, сведения о пребывании графини Жанны де Валуа Бурбон, графини де ла Мот, графини Гаше хранятся только в мемуарах и народных легендах, и год от года обрастают все более невероятными подробностями. В архивах об этой особе – ни строчки. Так что легендой была не только жизни графини, не только ее смерть, но и стала ее могила и даже надгробный камень – неизвестно, правда, ее ли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, история, литература, старый крым, франция, краеведение