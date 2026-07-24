https://crimea.ria.ru/20260724/podrostkov-mototsiklistov-bez-prav-poymali-pod-simferopolem-1157951207.html

Подростков-мотоциклистов без прав поймали под Симферополем

Подростков-мотоциклистов без прав поймали под Симферополем - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Подростков-мотоциклистов без прав поймали под Симферополем

В Симферопольском районе сотрудники Госавтоинспекции выявили двух подростков без прав на мототранспорте. В отношении несовершеннолетних и их родителей... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T16:36

2026-07-24T16:36

2026-07-24T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе сотрудники Госавтоинспекции выявили двух подростков без прав на мототранспорте. В отношении несовершеннолетних и их родителей составлены админпротоколы. Об этом сообщили в региональном МВД.В ходе профилактического рейда в селе Краснолесье правоохранители выявили двоих несовершеннолетних, управлявших транспортными средствами без прав. В отношении них составлены административные протоколы. Также протоколы по фактам передачи управления транспортными средствами несовершеннолетним составлены и в отношении законных представителей подростков.Ранее Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный протокол, как и его родителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без правНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероВ Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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