Подростков-мотоциклистов без прав поймали под Симферополем
В Крыму продолжают ловить подростков без прав на мотоциклах
16:36 24.07.2026 (обновлено: 17:12 24.07.2026)
© МВД по РКВ Симферопольском районе сотрудники ГАИ пресекли факты управления мототранспортом несовершеннолетними
© МВД по РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе сотрудники Госавтоинспекции выявили двух подростков без прав на мототранспорте. В отношении несовершеннолетних и их родителей составлены админпротоколы. Об этом сообщили в региональном МВД.
В ходе профилактического рейда в селе Краснолесье правоохранители выявили двоих несовершеннолетних, управлявших транспортными средствами без прав. В отношении них составлены административные протоколы. Также протоколы по фактам передачи управления транспортными средствами несовершеннолетним составлены и в отношении законных представителей подростков.
"Отдельно следует отметить, что в отношении родителей (законных представителей) зарегистрировано 2 административных материала по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В данном случае основанием послужило отсутствие должного контроля за детьми, что создало условия для совершения административного правонарушения", – уточнили в МВД.
© МВД по РКВ Симферопольском районе сотрудники ГАИ пресекли факты управления мототранспортом несовершеннолетними
© МВД по РК
В Симферопольском районе сотрудники ГАИ пресекли факты управления мототранспортом несовершеннолетними
Ранее Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный протокол, как и его родителей.
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