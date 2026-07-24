Рейтинг@Mail.ru
Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260724/pilot-po-reabilitatsii-detey-invalidov-v-krymu-stali-izvestny-sroki-1157953663.html
Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки
Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки
С начала 2027 года в Крыму запустят пилотный проект по комплексной реабилитации детей-инвалидов. Соответствующее постановление принял Совет министров Республики РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T22:07
2026-07-24T22:07
новости крыма
минтруда крыма
соцзащита
дети
инвалидность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155092954_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_39b592d0a51d403e3b6214041d26e44b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. С начала 2027 года в Крыму запустят пилотный проект по комплексной реабилитации детей-инвалидов. Соответствующее постановление принял Совет министров Республики Крым, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Министерству труда и социальной защиты Крыма поручено обеспечить взаимодействие с участниками реализации проекта, принять необходимые документы и провести организационные мероприятия по этому вопросу.В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, что участниками пилота станут дети, у которых инвалидность установлена впервые. Семьи получают электронный сертификат, с помощью которого оплачивают необходимые реабилитационные программы. В ходе пилота детей с инвалидностью обучают безопасному поведению, навыкам ориентирования и взаимодействия дома и на улице, помогают сформировать необходимые бытовые навыки.Ранее сообщалось, что в Крыму ежегодно проходят реабилитацию более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысячВ Севастополе опекун присвоила деньги ребенка-инвалидаКак оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155092954_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_81720c849fa6378dd77c04e0f9a24973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, минтруда крыма, соцзащита, дети, инвалидность
Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки

Стали известны сроки запуска в Крыму пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов

22:07 24.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваБолее 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно
Более 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. С начала 2027 года в Крыму запустят пилотный проект по комплексной реабилитации детей-инвалидов. Соответствующее постановление принял Совет министров Республики Крым, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
"Реализовать на территории Республики Крым с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов", – говорится в тексте документа.
Министерству труда и социальной защиты Крыма поручено обеспечить взаимодействие с участниками реализации проекта, принять необходимые документы и провести организационные мероприятия по этому вопросу.
В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, что участниками пилота станут дети, у которых инвалидность установлена впервые. Семьи получают электронный сертификат, с помощью которого оплачивают необходимые реабилитационные программы. В ходе пилота детей с инвалидностью обучают безопасному поведению, навыкам ориентирования и взаимодействия дома и на улице, помогают сформировать необходимые бытовые навыки.
Ранее сообщалось, что в Крыму ежегодно проходят реабилитацию более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысяч
В Севастополе опекун присвоила деньги ребенка-инвалида
Как оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью
 
Новости КрымаМинтруда КрымаСоцзащитадетиИнвалидность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21Где в Севастополе заправить автомобиль 25 июля
22:07Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки
21:43В Саках на 11 улицах на день отключат газ
21:39Из 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей
21:22Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
21:07Где зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште
20:54Над Крымом и другими регионами РФ ликвидировали еще 210 беспилотников ВСУ
20:41Улицу в центре Симферополя 27 июля перекроют на шесть часов
20:28Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней
20:24Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов
20:15Последняя афера француженки: была ли Миледи в Крыму – ко дню рождения Александра Дюма
20:06Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные
19:55На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму
19:37Крымчанин хранил под кроватью ружье – возбуждено уголовное дело
19:21В Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясо
19:09Новый главком ВСУ Драпатый оправдал СВО словами о россиянах – мнение
18:59От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины
18:48В Крыму отбой беспилотной опасности
18:37В ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям
18:22Кто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"
Лента новостейМолния