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Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки
Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки
С начала 2027 года в Крыму запустят пилотный проект по комплексной реабилитации детей-инвалидов. Соответствующее постановление принял Совет министров Республики РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T22:07
2026-07-24T22:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. С начала 2027 года в Крыму запустят пилотный проект по комплексной реабилитации детей-инвалидов. Соответствующее постановление принял Совет министров Республики Крым, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Министерству труда и социальной защиты Крыма поручено обеспечить взаимодействие с участниками реализации проекта, принять необходимые документы и провести организационные мероприятия по этому вопросу.В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, что участниками пилота станут дети, у которых инвалидность установлена впервые. Семьи получают электронный сертификат, с помощью которого оплачивают необходимые реабилитационные программы. В ходе пилота детей с инвалидностью обучают безопасному поведению, навыкам ориентирования и взаимодействия дома и на улице, помогают сформировать необходимые бытовые навыки.Ранее сообщалось, что в Крыму ежегодно проходят реабилитацию более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысячВ Севастополе опекун присвоила деньги ребенка-инвалидаКак оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, минтруда крыма, соцзащита, дети, инвалидность
Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки
Стали известны сроки запуска в Крыму пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов