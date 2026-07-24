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Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно
Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно
Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщили региональные власти. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T06:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщили региональные власти.В настоящее время идет ликвидация последствий. Координирует деятельность городских служб созданный оперативный штаб.Временно приостановлена работа логистических комплексов компании Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи, сообщили в пресс-службе компании. По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, силы ПВО сбили за ночь над территорией региона 59 вражеских БПЛА.Также в результате попадания БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет, добавил Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко, александр беглов, атаки всу, новости сво, происшествия
Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно

В Ленобласти беспилотники ВСУ ударили по складу WB и птицефабрике

06:41 24.07.2026 (обновлено: 07:20 24.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщили региональные власти.

"Сегодня утром Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе", - написал губернатор Петербурга Александр Беглов в своем канале в МАКС.

В настоящее время идет ликвидация последствий. Координирует деятельность городских служб созданный оперативный штаб.
Временно приостановлена работа логистических комплексов компании Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи, сообщили в пресс-службе компании.
По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, силы ПВО сбили за ночь над территорией региона 59 вражеских БПЛА.
"В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадали три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице", - написал глава области в соцетях.
Также в результате попадания БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет, добавил Дрозденко.
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Санкт-ПетербургЛенинградская областьАлександр ДрозденкоАлександр БегловАтаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
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