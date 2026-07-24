https://crimea.ria.ru/20260724/peterburg-i-lenoblast-atakovali-desyatki-bespilotnikov---chto-izvestno-1157930008.html
Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно
Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно
Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщили региональные власти. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T06:41
2026-07-24T06:41
2026-07-24T07:20
санкт-петербург
ленинградская область
александр дрозденко
александр беглов
атаки всу
новости сво
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщили региональные власти.В настоящее время идет ликвидация последствий. Координирует деятельность городских служб созданный оперативный штаб.Временно приостановлена работа логистических комплексов компании Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи, сообщили в пресс-службе компании. По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, силы ПВО сбили за ночь над территорией региона 59 вражеских БПЛА.Также в результате попадания БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет, добавил Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260724/novosti-kryma---chto-sluchilos-v-noch-na-pyatnitsu-1157929453.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко, александр беглов, атаки всу, новости сво, происшествия
Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно
В Ленобласти беспилотники ВСУ ударили по складу WB и птицефабрике
06:41 24.07.2026 (обновлено: 07:20 24.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщили региональные власти.
"Сегодня утром Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе", - написал губернатор Петербурга Александр Беглов в своем канале в МАКС.
В настоящее время идет ликвидация последствий. Координирует деятельность городских служб созданный оперативный штаб.
Временно приостановлена работа логистических комплексов компании Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи, сообщили в пресс-службе компании.
По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, силы ПВО сбили за ночь над территорией региона 59 вражеских БПЛА.
"В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадали три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице", - написал глава области в соцетях.
Также в результате попадания БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет, добавил Дрозденко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.