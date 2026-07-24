https://crimea.ria.ru/20260724/peterburg-i-lenoblast-atakovali-desyatki-bespilotnikov---chto-izvestno-1157930008.html

Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно

Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно

Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщили региональные власти. РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T06:41

2026-07-24T06:41

2026-07-24T07:20

санкт-петербург

ленинградская область

александр дрозденко

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атаки всу

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщили региональные власти.В настоящее время идет ликвидация последствий. Координирует деятельность городских служб созданный оперативный штаб.Временно приостановлена работа логистических комплексов компании Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи, сообщили в пресс-службе компании. По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, силы ПВО сбили за ночь над территорией региона 59 вражеских БПЛА.Также в результате попадания БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет, добавил Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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санкт-петербург

ленинградская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко, александр беглов, атаки всу, новости сво, происшествия