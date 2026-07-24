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От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины
От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины - РИА Новости Крым, 24.07.2026
От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины
В течение дня в пятницу, 24 июля, Вооруженные силы России атаковали четыре украинских морских судна и объекты инфраструктуры в портах Украины. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T18:59
2026-07-24T19:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В течение дня в пятницу, 24 июля, Вооруженные силы России атаковали четыре украинских морских судна и объекты инфраструктуры в портах Украины. Об этом сообщили в Минстерстве обороны России.В порту "Одесса" поражены объекты инфраструктуры логистического центра, где находились военные грузы, в порту "Южный" – объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, а в порту "Николаев" – два буксира. Кроме того, были атакованы морское судно типа "балкер" и сухогруз, которые доставляли военные грузы в порт "Черноморск".По данным Минобороны РФ, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, одесса, николаев, судоходство, удары по украине, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины

Под удар ВС РФ в пятницу попали портовые объекты и суда Украины

18:59 24.07.2026 (обновлено: 19:03 24.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В течение дня в пятницу, 24 июля, Вооруженные силы России атаковали четыре украинских морских судна и объекты инфраструктуры в портах Украины. Об этом сообщили в Минстерстве обороны России.
"Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
В порту "Одесса" поражены объекты инфраструктуры логистического центра, где находились военные грузы, в порту "Южный" – объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, а в порту "Николаев" – два буксира. Кроме того, были атакованы морское судно типа "балкер" и сухогруз, которые доставляли военные грузы в порт "Черноморск".
По данным Минобороны РФ, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами.
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