https://crimea.ria.ru/20260724/ot-zmeinogo-do-nikolaeva-chto-popalo-pod-v-portakh-ukrainy-1157957553.html

От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины

От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины - РИА Новости Крым, 24.07.2026

От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины

В течение дня в пятницу, 24 июля, Вооруженные силы России атаковали четыре украинских морских судна и объекты инфраструктуры в портах Украины. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T18:59

2026-07-24T18:59

2026-07-24T19:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В течение дня в пятницу, 24 июля, Вооруженные силы России атаковали четыре украинских морских судна и объекты инфраструктуры в портах Украины. Об этом сообщили в Минстерстве обороны России.В порту "Одесса" поражены объекты инфраструктуры логистического центра, где находились военные грузы, в порту "Южный" – объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, а в порту "Николаев" – два буксира. Кроме того, были атакованы морское судно типа "балкер" и сухогруз, которые доставляли военные грузы в порт "Черноморск".По данным Минобороны РФ, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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николаев

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, николаев, судоходство, удары по украине, вооруженные силы россии, министерство обороны рф