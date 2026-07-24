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Он ввел традицию празднования Дня ВМФ: что еще известно о Николае Кузнецове - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260724/on-vvel-traditsiyu-prazdnovaniya-dnya-vmf-chto-esche-izvestno-o-nikolae-kuznetsove-1157924569.html
Он ввел традицию празднования Дня ВМФ: что еще известно о Николае Кузнецове
Он ввел традицию празднования Дня ВМФ: что еще известно о Николае Кузнецове - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Он ввел традицию празднования Дня ВМФ: что еще известно о Николае Кузнецове
24 июля 2026 года исполняется 122 года со дня рождения советского военачальника, главнокомандующего ВМФ в 1941-1945 годах Николая Герасимовича Кузнецова. Именно РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T07:26
2026-07-24T07:26
инфографика
история
военно-морской флот рф
вмф
память
великая отечественная война
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 24 июля 2026 года исполняется 122 года со дня рождения советского военачальника, главнокомандующего ВМФ в 1941-1945 годах Николая Герасимовича Кузнецова. Именно он отдавал приказ о боевой готовности флота накануне нападения Германии на СССР.Николай Кузнецов родился в деревне Медведки Архангельской области. Окончил Военно-морское училище и Военно-морскую академию, служил в Северо-Двинской военной флотилии, а позже - на Черноморском флоте. В 1936 году в качестве военно-морского атташе и главного военно-морского советника был направлен в Испанию, где в боях гражданской войны руководил советскими моряками-добровольцами.В 1937-1939 годах Николай Кузнецов был заместителем, а затем командующим Тихоокеанским флотом. В апреле 1939 года стал самым молодым наркомом в Советском Союзе и первым моряком в этой должности.Примечательно, что по инициативе Николая Кузнецова 24 июля 1939 года был введен День Военно-Морского Флота. Праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля.В годы Великой Отечественной войны Николаю Кузнецову было присвоено звание адмирала флота, а 14 сентября 1945 года - звание Героя Советского Союза. Позже он возглавлял флот как Военно-морской министр СССР, а с 16 марта 1953 года стал первым заместителем министра обороны СССР – Главнокомандующим Военно-морскими Силами.Спустя почти три года Кузнецова сняли с должности, а затем понизили в звании и уволили в запас "без права работы во флоте". Поводом стало происшествие с линкором "Новороссийск", который затонул на севастопольском рейде от внешнего взрыва. В этом обвинили Кузнецова, несмотря на то, что в тот момент он находился в отпуске по болезни.Скончался Николай Кузнецов 6 декабря 1974 года в Москве, его похоронили на Новодевичьем кладбище, а в 1988 году посмертно восстановили в звании адмирала флота Советского Союза.Подробнее о жизни выдающегося главкома флота – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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история, военно-морской флот рф, вмф, память, великая отечественная война, праздники и памятные даты, инфографика
Он ввел традицию празднования Дня ВМФ: что еще известно о Николае Кузнецове

122 года со дня рождения Николая Кузнецова - подвиги главнокомандующего ВМФ в инфографике

07:26 24.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 24 июля 2026 года исполняется 122 года со дня рождения советского военачальника, главнокомандующего ВМФ в 1941-1945 годах Николая Герасимовича Кузнецова. Именно он отдавал приказ о боевой готовности флота накануне нападения Германии на СССР.
Николай Кузнецов родился в деревне Медведки Архангельской области. Окончил Военно-морское училище и Военно-морскую академию, служил в Северо-Двинской военной флотилии, а позже - на Черноморском флоте. В 1936 году в качестве военно-морского атташе и главного военно-морского советника был направлен в Испанию, где в боях гражданской войны руководил советскими моряками-добровольцами.
В 1937-1939 годах Николай Кузнецов был заместителем, а затем командующим Тихоокеанским флотом. В апреле 1939 года стал самым молодым наркомом в Советском Союзе и первым моряком в этой должности.
Примечательно, что по инициативе Николая Кузнецова 24 июля 1939 года был введен День Военно-Морского Флота. Праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля.
В годы Великой Отечественной войны Николаю Кузнецову было присвоено звание адмирала флота, а 14 сентября 1945 года - звание Героя Советского Союза. Позже он возглавлял флот как Военно-морской министр СССР, а с 16 марта 1953 года стал первым заместителем министра обороны СССР – Главнокомандующим Военно-морскими Силами.
Спустя почти три года Кузнецова сняли с должности, а затем понизили в звании и уволили в запас "без права работы во флоте". Поводом стало происшествие с линкором "Новороссийск", который затонул на севастопольском рейде от внешнего взрыва. В этом обвинили Кузнецова, несмотря на то, что в тот момент он находился в отпуске по болезни.
Скончался Николай Кузнецов 6 декабря 1974 года в Москве, его похоронили на Новодевичьем кладбище, а в 1988 году посмертно восстановили в звании адмирала флота Советского Союза.
Подробнее о жизни выдающегося главкома флота – в инфографике РИА Новости Крым.
Инфографика к 122-летию со дня рождения главнокомандующего ВМФ Николая КузнецоваИнфографика к 122-летию со дня рождения главнокомандующего ВМФ Николая Кузнецова
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