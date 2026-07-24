https://crimea.ria.ru/20260724/novyy-znak-parkovki-dlya-mnogodetnykh-semey-poyavitsya-v-rossii-1157939305.html

Новый знак парковки для многодетных семей появится в России

Новый знак парковки для многодетных семей появится в России - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Новый знак парковки для многодетных семей появится в России

Новый знак парковки для многодетных семей разрабатывает Минтранс России, информирует пресс-служба министерства. РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T11:29

2026-07-24T11:29

2026-07-24T11:29

минтранс россии

новости

дорожные знаки

многодетная семья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Новый знак парковки для многодетных семей разрабатывает Минтранс России, информирует пресс-служба министерства.Как именно будет выглядеть знак, в Минтрансе предлагают выбрать самим россиянам – всего на голосование, которое продлится до 14 августа в канале МАКС ведомства, выставлено семь вариантов.Министерство транспорта России ранее разработало новые правила пользования электросамокатами. Власти рассматривают запрет на их использование детьми до 16 лет, а также обязательную авторизацию пользователей через портал "Госуслуг" и выдачу специальных регистрационных знаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начали работать эвакуаторыВ Крыму в полтора раза выросли штрафы за неоплаченную парковку

https://crimea.ria.ru/20260721/dvoynoe-nakazanie-za-odno-i-to-zhe-narushenie-pdd-v-rossii-otmenili-1157822044.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтранс россии, новости, дорожные знаки, многодетная семья