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Новый знак парковки для многодетных семей появится в России - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Новый знак парковки для многодетных семей появится в России
Новый знак парковки для многодетных семей появится в России - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Новый знак парковки для многодетных семей появится в России
Новый знак парковки для многодетных семей разрабатывает Минтранс России, информирует пресс-служба министерства. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T11:29
2026-07-24T11:29
минтранс россии
новости
дорожные знаки
многодетная семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Новый знак парковки для многодетных семей разрабатывает Минтранс России, информирует пресс-служба министерства.Как именно будет выглядеть знак, в Минтрансе предлагают выбрать самим россиянам – всего на голосование, которое продлится до 14 августа в канале МАКС ведомства, выставлено семь вариантов.Министерство транспорта России ранее разработало новые правила пользования электросамокатами. Власти рассматривают запрет на их использование детьми до 16 лет, а также обязательную авторизацию пользователей через портал "Госуслуг" и выдачу специальных регистрационных знаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начали работать эвакуаторыВ Крыму в полтора раза выросли штрафы за неоплаченную парковку
https://crimea.ria.ru/20260721/dvoynoe-nakazanie-za-odno-i-to-zhe-narushenie-pdd-v-rossii-otmenili-1157822044.html
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минтранс россии, новости, дорожные знаки, многодетная семья
Новый знак парковки для многодетных семей появится в России

Минтранс РФ разрабатывает новый знак парковки для многодетных семей

11:29 24.07.2026
 
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Новый знак парковки для многодетных семей разрабатывает Минтранс России, информирует пресс-служба министерства.
"Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны: у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций", – сказано в официальном канале министерства в МАКС.
Как именно будет выглядеть знак, в Минтрансе предлагают выбрать самим россиянам – всего на голосование, которое продлится до 14 августа в канале МАКС ведомства, выставлено семь вариантов.
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
1 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
2 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
3 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
4 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
5 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
6 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
1 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
2 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
3 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
4 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
5 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
6 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
Министерство транспорта России ранее разработало новые правила пользования электросамокатами. Власти рассматривают запрет на их использование детьми до 16 лет, а также обязательную авторизацию пользователей через портал "Госуслуг" и выдачу специальных регистрационных знаков.
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