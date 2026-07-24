Новый знак парковки для многодетных семей появится в России
Минтранс РФ разрабатывает новый знак парковки для многодетных семей
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Новый знак парковки для многодетных семей разрабатывает Минтранс России, информирует пресс-служба министерства.
"Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны: у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций", – сказано в официальном канале министерства в МАКС.
Как именно будет выглядеть знак, в Минтрансе предлагают выбрать самим россиянам – всего на голосование, которое продлится до 14 августа в канале МАКС ведомства, выставлено семь вариантов.
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
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Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
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Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
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Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
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Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
5 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
© Минтранс РоссииМинтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
6 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
1 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
2 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
3 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
4 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
5 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
6 из 6
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей
© Минтранс России
Министерство транспорта России ранее разработало новые правила пользования электросамокатами. Власти рассматривают запрет на их использование детьми до 16 лет, а также обязательную авторизацию пользователей через портал "Госуслуг" и выдачу специальных регистрационных знаков.
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