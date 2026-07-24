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Новый главком ВСУ Драпатый оправдал СВО словами о россиянах – мнение

Новый главком ВСУ Драпатый оправдал СВО словами о россиянах – мнение - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Новый главком ВСУ Драпатый оправдал СВО словами о россиянах – мнение

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый своими словами о России и россиянах как нации, по сути, подержал президента РФ Владимира Путина и оправдал начатую РФ на... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T19:09

2026-07-24T19:09

2026-07-24T19:09

мнения

павел шипилин

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

неонацизм

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Главком ВСУ Драпатый оправдал СВО – мнение Главком ВСУ Драпатый оправдал СВО – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый своими словами о России и россиянах как нации, по сути, подержал президента РФ Владимира Путина и оправдал начатую РФ на Украине специальную военную операцию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.На днях новый главком ВСУ Михаил Драпатый назвал россиян "нацией, не имеющей права на существование"."Он даже не понимает, что для нормального человека говорит вещи абсолютно запредельные", – прокомментировал Шипилин.Однако достойно внимания то, что Драпатый использовал ту лексику и термины, которые "все они используют в своем узком кругу украноцистов", считает он."Они так общаются между собой – это можно почитать в соцсетях, – так они говорят о Донбассе, о России. И тут этот недалекий человек получил доступ к микрофону, который транслирует его слова на весь мир", – добавил Шипилин.По мнению политолога, России этот факт принесет даже выгоду, как и все, что в последнее время бездумно и оголтело говорят достойные своих преступников-пращуров потомки украинских нацистов в разных эшелонах киевской власти, касаясь современной политики и истории.Что показало миру создание украинского национального пантеонаДрапатый вновь продемонстрировал миру, в том числе Западу и простым жителям Европы, чем является Украина и ее власть сегодня, по сути, оправдав своими словами о русских позицию Кремля и начало СВО, считает политолог."Истинное лицо укронацизма, совершенно выдающегося, все больше проявляется для западного обывателя, который постоянно был под воздействием пропаганды, что Россия совершенно немотивированно напала на несчастную "нэньку"... И обратите внимание: "российская пропаганда" в информационном пространстве не представлена Западу никак после закрытия RT, "Спутника" и прочего. И вдруг появляется Драпатый, который говорит: "А Путин был прав". Это он произнес – не мы его вывели на эти откровения", – сказал политолог.Шипилин с иронией делает вывод, что "в этом смысле пользу от Драпатого переоценить очень сложно".Ранее сегодня директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев назвал высказывание нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в адрес россиян "прямым и публичным подстрекательством к геноциду".Напомним, 21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский отправил главкома ВСУ Александар Сырского в отставку, назначив главнокомандующим Михаила Драпатого. Это произошло на фоне массовых протестов из-за отставки министра обороны Михаила Федорова, с которым у экс-главкома Сырского был конфликт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнение На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для РоссииНе только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине – мнение

https://crimea.ria.ru/20260723/kogda-ukraina-mozhet-poteryat-vykhod-k-chernomu-moryu-i-kak-eto-izmenit-khod-svo--mnenie-1157875060.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, павел шипилин, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, неонацизм