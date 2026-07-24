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Новости СВО: что произошло на линии фронта за неделю - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Новости СВО: что произошло на линии фронта за неделю
Новости СВО: что произошло на линии фронта за неделю - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Новости СВО: что произошло на линии фронта за неделю
За минувшую неделю на линии боевого соприкосновения украинские вооруженные формирования потеряли 10 165 боевиков и сотни единиц боевой техники. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T14:39
2026-07-24T14:39
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на линии боевого соприкосновения украинские вооруженные формирования потеряли 10 165 боевиков и сотни единиц боевой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. За неделю разгромили формирования двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности "Запада" потери противника составили до 1495 солдат, 23 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника. Уничтожили живую силу и технику шести механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1175 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 174 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и других формирований. Потери противника на данном направлении составили свыше 2415 боевиков, 19 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.В течение недели войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны. Разгромили живую силу и технику механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2960 военных, 18 боевых бронированных машин, 76 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 425 солдат, две боевые бронированные машины, 118 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю. Также армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине - поражены 27 морских судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоБезэкипажный катер ВСУ разбит в Черном мореВ Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО: что произошло на линии фронта за неделю

Новости СВО - за неделю ВСУ потеряли 10 165 боевиков

14:39 24.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на линии боевого соприкосновения украинские вооруженные формирования потеряли 10 165 боевиков и сотни единиц боевой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение прошедшей недели группировка войск "Север" уничтожила живую силу и технику двух механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1695 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. За неделю разгромили формирования двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности "Запада" потери противника составили до 1495 солдат, 23 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника. Уничтожили живую силу и технику шести механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1175 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 174 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и других формирований. Потери противника на данном направлении составили свыше 2415 боевиков, 19 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Сводка Минобороны РФ за неделю с 18 по 24 июля 2026 годаСводка Минобороны РФ за неделю с 18 по 24 июля 2026 года
В течение недели войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны. Разгромили живую силу и технику механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2960 военных, 18 боевых бронированных машин, 76 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 425 солдат, две боевые бронированные машины, 118 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты 71 управляемая авиационная бомба, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 13 крылатых ракет "Фламинго", две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 5249 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю. Также армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине - поражены 27 морских судов.
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