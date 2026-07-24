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Новости СВО: что произошло на линии фронта за неделю

Новости СВО: что произошло на линии фронта за неделю - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Новости СВО: что произошло на линии фронта за неделю

За минувшую неделю на линии боевого соприкосновения украинские вооруженные формирования потеряли 10 165 боевиков и сотни единиц боевой техники. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T14:39

2026-07-24T14:39

2026-07-24T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на линии боевого соприкосновения украинские вооруженные формирования потеряли 10 165 боевиков и сотни единиц боевой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. За неделю разгромили формирования двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности "Запада" потери противника составили до 1495 солдат, 23 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника. Уничтожили живую силу и технику шести механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1175 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 174 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и других формирований. Потери противника на данном направлении составили свыше 2415 боевиков, 19 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.В течение недели войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны. Разгромили живую силу и технику механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2960 военных, 18 боевых бронированных машин, 76 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 425 солдат, две боевые бронированные машины, 118 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю. Также армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине - поражены 27 морских судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоБезэкипажный катер ВСУ разбит в Черном мореВ Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика