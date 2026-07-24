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Новости Крыма - что случилось в ночь на пятницу
Новости Крыма - что случилось в ночь на пятницу - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Новости Крыма - что случилось в ночь на пятницу
В Крыму всю ночь действовала беспилотная опасность, в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries, а в Севастополе дважды объявляли... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T06:27
2026-07-24T06:27
2026-07-24T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь действовала беспилотная опасность, в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries, а в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.Беспилотную опасность на территории Крыма объявили около полуночи в четверг. Сообщалось, что над территорией республики работает ПВО."БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО", - говорилось в сообщении Главного управления МЧС России по республике*.Продублировал информацию советник главы республики Олег Крючков.В Симферополе ночью эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. Причиной этого стали требования, связанные с обеспечением безопасности на объекте. Режим беспилотной опасности на территории Крыма утром в пятницу сохраняется.На Крымском мосту утром в пятницу очередей у досмотровых пунктов нет. Движение по путепроводу ночью не останавливали, следует из сообщений канала оперативной информации о ситуации на объекте.В Севастополе дважды в течение ночи объявляли воздушную тревогу, сообщал губернатор Михаил Развожаев. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 23.22, отбой дали в 00.42. Второй раз тревогу объявили в 02.53 и отменили спустя чуть менее часа. О последствиях не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости Крыма - что случилось в ночь на пятницу
Новости Крыма - в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries
06:27 24.07.2026 (обновлено: 07:45 24.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь действовала беспилотная опасность, в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries, а в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.
Беспилотную опасность на территории Крыма объявили около полуночи в четверг. Сообщалось, что над территорией республики работает ПВО.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО", - говорилось в сообщении Главного управления МЧС России по республике*.
Продублировал информацию советник главы республики Олег Крючков.
"Над городами Крыма работает ПВО. Просьба не подходить к окнам и пройти в укрытия", - написал он в своем канале в МАКС.
В Симферополе ночью эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries.
"Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Причиной этого стали требования, связанные с обеспечением безопасности на объекте.
Режим беспилотной опасности на территории Крыма утром в пятницу сохраняется.
На Крымском мосту утром в пятницу очередей у досмотровых пунктов нет. Движение по путепроводу ночью не останавливали, следует из сообщений канала оперативной информации о ситуации на объекте.
В Севастополе дважды в течение ночи объявляли воздушную тревогу, сообщал губернатор Михаил Развожаев. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 23.22, отбой дали в 00.42. Второй раз тревогу объявили в 02.53 и отменили спустя чуть менее часа. О последствиях не сообщается.
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