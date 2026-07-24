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Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов
Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов
В Крыму выводят уникальную породу племенных кроликов. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T20:24
2026-07-24T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму выводят уникальную породу племенных кроликов. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.По его словам, институт работает в этом направлении около десяти лет и выстраивает работу так, чтобы обеспечить животных собственным крымским питанием и водой. Уже сейчас выведенную породу можно сравнить с лучшими мировыми породами и по качеству, и по размножению.Коме того, по словам Паштецкого, осенью этого года планируется закупка нескольких голов овец особой породы, способной самостоятельно сбрасывать шерсть в жаркую погоду – всего по стране таких овец насчитывается около трех сотен.О работе по созданию селекционного центра на базе института еще в 2023 году сообщал заместитель директора по производству и внедрению инновационных разработок НИИ сельского хозяйства Крыма Денис Зубоченко. Институт и объединения фермеров, производителей кормов и оборудования должны стать основой крымского кролиководства. Задача ученых – заниматься селекцией, обеспечить племенное стадо, предоставить технологии содержания и рецептуру кормов, а фермеры станут кроликов разводить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексыБаза для практик и отдых для души: в университете Крыма разводят лошадейУ нас только "цигайские" – как в крымской степи развивается овцеводство
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владимир паштецкий, животноводство, животноводство в крыму, новости крыма, крым
Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов

В Крыму выводят уникальную породу племенных кролей

20:24 24.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКролик
Кролик - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму выводят уникальную породу племенных кроликов. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.
"Мы ведем работу по кролиководству, и думаю, что она очень хорошо закончится. За год-два мы должны выйти на свой кросс. Не исключено, что в следующем году в Крыму уже появится свой племрепродуктор (племенное хозяйство, которое осуществляет разведение животных, соответствующих всем стандартам выбранной породы – ред.)", – рассказал Паштецкий.
По его словам, институт работает в этом направлении около десяти лет и выстраивает работу так, чтобы обеспечить животных собственным крымским питанием и водой. Уже сейчас выведенную породу можно сравнить с лучшими мировыми породами и по качеству, и по размножению.
Коме того, по словам Паштецкого, осенью этого года планируется закупка нескольких голов овец особой породы, способной самостоятельно сбрасывать шерсть в жаркую погоду – всего по стране таких овец насчитывается около трех сотен.

"Не надо тратить деньги, чтобы их стричь, а это затратно. Мы закупим несколько голов и, думаю, придет время, когда мы предложим нашим животноводам заниматься этой овцой", – рассказал собеседник агентства.

О работе по созданию селекционного центра на базе института еще в 2023 году сообщал заместитель директора по производству и внедрению инновационных разработок НИИ сельского хозяйства Крыма Денис Зубоченко. Институт и объединения фермеров, производителей кормов и оборудования должны стать основой крымского кролиководства. Задача ученых – заниматься селекцией, обеспечить племенное стадо, предоставить технологии содержания и рецептуру кормов, а фермеры станут кроликов разводить.
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