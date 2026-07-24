https://crimea.ria.ru/20260724/ne-tolko-tsennyy-mekh-v-krymu-vyvodyat-unikalnuyu-porodu-krolikov-1157915861.html

Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов

Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов

В Крыму выводят уникальную породу племенных кроликов. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T20:24

2026-07-24T20:24

2026-07-24T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму выводят уникальную породу племенных кроликов. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.По его словам, институт работает в этом направлении около десяти лет и выстраивает работу так, чтобы обеспечить животных собственным крымским питанием и водой. Уже сейчас выведенную породу можно сравнить с лучшими мировыми породами и по качеству, и по размножению.Коме того, по словам Паштецкого, осенью этого года планируется закупка нескольких голов овец особой породы, способной самостоятельно сбрасывать шерсть в жаркую погоду – всего по стране таких овец насчитывается около трех сотен.О работе по созданию селекционного центра на базе института еще в 2023 году сообщал заместитель директора по производству и внедрению инновационных разработок НИИ сельского хозяйства Крыма Денис Зубоченко. Институт и объединения фермеров, производителей кормов и оборудования должны стать основой крымского кролиководства. Задача ученых – заниматься селекцией, обеспечить племенное стадо, предоставить технологии содержания и рецептуру кормов, а фермеры станут кроликов разводить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексыБаза для практик и отдых для души: в университете Крыма разводят лошадейУ нас только "цигайские" – как в крымской степи развивается овцеводство

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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