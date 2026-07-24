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Над Крымом и другими регионами РФ ликвидировали еще 210 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Над Крымом и другими регионами РФ ликвидировали еще 210 беспилотников ВСУ
Над Крымом и другими регионами РФ ликвидировали еще 210 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Над Крымом и другими регионами РФ ликвидировали еще 210 беспилотников ВСУ
В пятницу, 24 июля, Вооруженные силы России сбили над территориями 13 регионов страны, а также над двумя морями, 210 украинских беспилотников. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T20:54
2026-07-24T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 24 июля, Вооруженные силы России сбили над территориями 13 регионов страны, а также над двумя морями, 210 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 571 украинский беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделюВСУ атаковали ракетой Киров - есть пострадавшиеНе только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине - мнение
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Над Крымом и другими регионами РФ ликвидировали еще 210 беспилотников ВСУ

Еще 210 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России

20:54 24.07.2026 (обновлено: 21:09 24.07.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 24 июля, Вооруженные силы России сбили над территориями 13 регионов страны, а также над двумя морями, 210 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 210 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении военного ведомства РФ.
Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 571 украинский беспилотник.
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