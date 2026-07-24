https://crimea.ria.ru/20260724/nad-krymom-i-drugimi-regionami-rf-likvidirovali-esche-210-bespilotnikov-vsu-1157960073.html

Над Крымом и другими регионами РФ ликвидировали еще 210 беспилотников ВСУ

Над Крымом и другими регионами РФ ликвидировали еще 210 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Над Крымом и другими регионами РФ ликвидировали еще 210 беспилотников ВСУ

В пятницу, 24 июля, Вооруженные силы России сбили над территориями 13 регионов страны, а также над двумя морями, 210 украинских беспилотников. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T20:54

2026-07-24T20:54

2026-07-24T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 24 июля, Вооруженные силы России сбили над территориями 13 регионов страны, а также над двумя морями, 210 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 571 украинский беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ за неделюВСУ атаковали ракетой Киров - есть пострадавшиеНе только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине - мнение

крым

азовское море

черное море

белгородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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