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На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму
На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2026
На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму
Холодный атмосферный фронт принесет грозовые дожди и понижение температурного режима в Крыму на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T19:55
2026-07-24T19:55
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
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новости крыма
температура морской воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Холодный атмосферный фронт принесет грозовые дожди и понижение температурного режима в Крыму на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В субботу, по его прогнозу, прошумят интенсивные ливневые дожди с грозами.Ожидать роста температуры воздуха не придется и в воскресенье, сообщил эксперт, так как в тыловой части циклона сохранится северная тяга ветров."Будет облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами, в основном уже в ночное время. Температура воздуха в сумерках составит +15…+18, а днем +23…+26 – за счет небольших просветов и более значимого притока энергии солнца", – пояснил он.Такая температура существенно ниже, как минимум на 5 градусов, чем положено на финал июля, обратил внимание Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крым, новости крыма, температура морской воды в крыму
На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму

В Крыму на выходных пройдут кратковременные ливни и будет прохладнее – ФОБОС

19:55 24.07.2026
 
© РИА Новости КрымГрозовой фронт
Грозовой фронт - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Холодный атмосферный фронт принесет грозовые дожди и понижение температурного режима в Крыму на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В субботу, по его прогнозу, прошумят интенсивные ливневые дожди с грозами.

"В основном, это придется на светлое время суток. В ночное время +14…+17, но и днем всего лишь +22…+25, что больше соответствует климатической норме, например, Центральной России, где, кстати, тоже не так уж и жарко", – отметил Тишковец.

Ожидать роста температуры воздуха не придется и в воскресенье, сообщил эксперт, так как в тыловой части циклона сохранится северная тяга ветров.
"Будет облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами, в основном уже в ночное время. Температура воздуха в сумерках составит +15…+18, а днем +23…+26 – за счет небольших просветов и более значимого притока энергии солнца", – пояснил он.
Такая температура существенно ниже, как минимум на 5 градусов, чем положено на финал июля, обратил внимание Евгений Тишковец.

"Выходные будут не очень комфортными с точки зрения отдыха и купания. Хотя, вода пока хорошая - температура воды в Черном море, на пляжах Крыма, составляет от 24 до 26 градусов. То есть, по сути, у нас сейчас, учитывая, что в ближайшие дни температура воздуха будет такой же, получается некий летний бархатный сезон, который, конечно же, больше характерен для осени", – заключил собеседник.

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Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымНовости КрымаТемпература морской воды в Крыму
 
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