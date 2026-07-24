https://crimea.ria.ru/20260724/na-severnoy-tyage-vetrov-pogoda-na-vykhodnykh-v-krymu-1157949836.html
На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму
На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2026
На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму
Холодный атмосферный фронт принесет грозовые дожди и понижение температурного режима в Крыму на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T19:55
2026-07-24T19:55
2026-07-24T19:55
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крым
новости крыма
температура морской воды в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157922071_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_0eac86c8e08ed9ece32ce449671b9b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Холодный атмосферный фронт принесет грозовые дожди и понижение температурного режима в Крыму на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В субботу, по его прогнозу, прошумят интенсивные ливневые дожди с грозами.Ожидать роста температуры воздуха не придется и в воскресенье, сообщил эксперт, так как в тыловой части циклона сохранится северная тяга ветров."Будет облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами, в основном уже в ночное время. Температура воздуха в сумерках составит +15…+18, а днем +23…+26 – за счет небольших просветов и более значимого притока энергии солнца", – пояснил он.Такая температура существенно ниже, как минимум на 5 градусов, чем положено на финал июля, обратил внимание Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260716/pridet-li-v-krym-ekstremalnaya-zhara--1157693887.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157922071_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_6a5b779e954666e21ae39315b755b7db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крым, новости крыма, температура морской воды в крыму
На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму
В Крыму на выходных пройдут кратковременные ливни и будет прохладнее – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым.
Холодный атмосферный фронт принесет грозовые дожди и понижение температурного режима в Крыму на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В субботу, по его прогнозу, прошумят интенсивные ливневые дожди с грозами.
"В основном, это придется на светлое время суток. В ночное время +14…+17, но и днем всего лишь +22…+25, что больше соответствует климатической норме, например, Центральной России, где, кстати, тоже не так уж и жарко", – отметил Тишковец.
Ожидать роста температуры воздуха не придется и в воскресенье, сообщил эксперт, так как в тыловой части циклона сохранится северная тяга ветров.
"Будет облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами, в основном уже в ночное время. Температура воздуха в сумерках составит +15…+18, а днем +23…+26 – за счет небольших просветов и более значимого притока энергии солнца", – пояснил он.
Такая температура существенно ниже, как минимум на 5 градусов, чем положено на финал июля, обратил внимание Евгений Тишковец.
"Выходные будут не очень комфортными с точки зрения отдыха и купания. Хотя, вода пока хорошая - температура воды в Черном море, на пляжах Крыма, составляет от 24 до 26 градусов. То есть, по сути, у нас сейчас, учитывая, что в ближайшие дни температура воздуха будет такой же, получается некий летний бархатный сезон, который, конечно же, больше характерен для осени", – заключил собеседник.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.