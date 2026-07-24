https://crimea.ria.ru/20260724/na-severnoy-tyage-vetrov-pogoda-na-vykhodnykh-v-krymu-1157949836.html

На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму

На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2026

На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму

Холодный атмосферный фронт принесет грозовые дожди и понижение температурного режима в Крыму на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T19:55

2026-07-24T19:55

2026-07-24T19:55

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Холодный атмосферный фронт принесет грозовые дожди и понижение температурного режима в Крыму на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В субботу, по его прогнозу, прошумят интенсивные ливневые дожди с грозами.Ожидать роста температуры воздуха не придется и в воскресенье, сообщил эксперт, так как в тыловой части циклона сохранится северная тяга ветров."Будет облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами, в основном уже в ночное время. Температура воздуха в сумерках составит +15…+18, а днем +23…+26 – за счет небольших просветов и более значимого притока энергии солнца", – пояснил он.Такая температура существенно ниже, как минимум на 5 градусов, чем положено на финал июля, обратил внимание Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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