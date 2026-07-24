https://crimea.ria.ru/20260724/muzhchina-pogib-vo-vremya-rybalki-v-sevastopole-1157953782.html

Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе

Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе

Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T17:31

2026-07-24T17:31

2026-07-24T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Трагедия произошла 24 июля в районе 14 часов.Это второй случай гибели на воде в Севастополе за лето. Спасатели призывают жителей и гостей региона по возможности не ходить на пляж в одиночку, соизмерять свои силы, следить за погодными условиями и самочувствием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за суткиРебенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал докладВ Севастополе утонул пожилой мужчина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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