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Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе
Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе
Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T17:31
2026-07-24T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Трагедия произошла 24 июля в районе 14 часов.Это второй случай гибели на воде в Севастополе за лето. Спасатели призывают жителей и гостей региона по возможности не ходить на пляж в одиночку, соизмерять свои силы, следить за погодными условиями и самочувствием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за суткиРебенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал докладВ Севастополе утонул пожилой мужчина
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РИА Новости Крым
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Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе

В Севастополе во время рыбалки погиб мужчина - МЧС

17:31 24.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБаклан на якорной цепи
Баклан на якорной цепи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Мужчина погиб во время рыбалки в Севастополе. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Трагедия произошла 24 июля в районе 14 часов.
"Мужчину возрастом около 60 лет, рыбачившего между пляжами "Песочный" и "Солнечный", обнаружили в море без признаков жизни. К сожалению, реанимационные действия не принесли результата", - говорится в сообщении.
Это второй случай гибели на воде в Севастополе за лето. Спасатели призывают жителей и гостей региона по возможности не ходить на пляж в одиночку, соизмерять свои силы, следить за погодными условиями и самочувствием.
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