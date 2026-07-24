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"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра
"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 24.07.2026
"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра
Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА на правом берегу... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T10:08
2026-07-24T10:08
2026-07-24T10:08
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные войска
новости сво
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группировка войск "днепр"
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом информирует Минобороны РФ.По данным ведомства, выявление огневых позиций и передвижения техники украинских формирований, а также видеофиксация уничтожения объектов и живой силы ВСУ, является одной из основных задач подразделения."В ходе круглосуточного мониторинга правобережья Днепра в Херсонской области оператор БПЛА обнаружил пункт управления беспилотниками ВСУ. Координаты были оперативно переданы на командный пункт гаубичного дивизиона. Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" в течении нескольких минут навел прицел и уничтожил цель", – сказано в сообщении.Видео объективного контроля подтверждает успешную работу операторов и артиллеристов. Как рассказал начальник расчета БПЛА с позывным "Дава", для ведения воздушной разведки применяется беспилотник "Мерлин-ВР".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами РоссииВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской областиУдары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, новости сво, видео, группировка войск "днепр", херсонская область, видео
"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра
Российский "Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом информирует Минобороны РФ.
По данным ведомства, выявление огневых позиций и передвижения техники украинских формирований, а также видеофиксация уничтожения объектов и живой силы ВСУ, является одной из основных задач подразделения.
"В ходе круглосуточного мониторинга правобережья Днепра в Херсонской области оператор БПЛА обнаружил пункт управления беспилотниками ВСУ. Координаты были оперативно переданы на командный пункт гаубичного дивизиона. Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" в течении нескольких минут навел прицел и уничтожил цель", – сказано в сообщении.
Видео объективного контроля подтверждает успешную работу операторов и артиллеристов. Как рассказал начальник расчета БПЛА с позывным "Дава", для ведения воздушной разведки применяется беспилотник "Мерлин-ВР".
"Данный "самолет" предназначен для ведения воздушной разведки. Удобен в том, что очень хорошая оптика у него стоит. Летает более 9 часов, на дальность 100 и выше километров. Высоту может набирать до 5000 км. Оптика действительно здесь хорошая стоит. Мы можем на большом расстоянии рассматривать, доразведывать цели", — рассказал начальник расчета.
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