https://crimea.ria.ru/20260724/merlin-unichtozhil-vrazheskiy-punkt-upravleniya-dronami-na-pravom-beregu-dnepra-1157932424.html

"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра

"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 24.07.2026

"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра

Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА на правом берегу... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T10:08

2026-07-24T10:08

2026-07-24T10:08

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

беспилотные войска

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группировка войск "днепр"

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом информирует Минобороны РФ.По данным ведомства, выявление огневых позиций и передвижения техники украинских формирований, а также видеофиксация уничтожения объектов и живой силы ВСУ, является одной из основных задач подразделения."В ходе круглосуточного мониторинга правобережья Днепра в Херсонской области оператор БПЛА обнаружил пункт управления беспилотниками ВСУ. Координаты были оперативно переданы на командный пункт гаубичного дивизиона. Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" в течении нескольких минут навел прицел и уничтожил цель", – сказано в сообщении.Видео объективного контроля подтверждает успешную работу операторов и артиллеристов. Как рассказал начальник расчета БПЛА с позывным "Дава", для ведения воздушной разведки применяется беспилотник "Мерлин-ВР".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами РоссииВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской областиУдары по Украине сегодня: в порту Одессы разбиты места хранения топлива для ВСУ

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, новости сво, видео, группировка войск "днепр", херсонская область, видео