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Кто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"

Кто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги" - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Кто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"

Жители 28 населенных пунктов Большой Ялты могут подать заявление на оформление выплаты пострадавшим от ЧС онлайн. Об этом сообщили в Минтруда Крыма. РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T18:22

2026-07-24T18:22

2026-07-24T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Жители 28 населенных пунктов Большой Ялты могут подать заявление на оформление выплаты пострадавшим от ЧС онлайн. Об этом сообщили в Минтруда Крыма.Подать заявление на выплату через "Госуслуги" могут жители Ялты, Гаспры, Гурзуфа, Краснокаменки, Даниловки, Линейного, Партизанского, Кореиза, Ливадии, Виноградного, Курпат, Высокогорного, Ореанды, Горного, Куйбышева, Охотничьего, Массандры, Отрадного, Восхода, Никиты, Оползневого, Советского, Симеиза, Берегового, Голубого Залива, Кацивели, Паркового, Понизовки.Ранее сообщалось, что за дополнительной информацией жители Большой Ялты могут обращаться по телефонам горячей линии Департамента социальной политики: +7 978 902 89 29, +7 978 902 89 35.Жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.Позже стало известно, что Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатываютЗаявление на выплаты при ЧС ялтинцы смогут подать через ГосуслугиКрымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жилье

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2026

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