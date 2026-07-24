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Крымский мост закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Крымский мост закрыт для проезда
Крымский мост закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Крымский мост закрыт для проезда
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T15:19
2026-07-24T15:19
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыт для проезда

Движение по Крымскому мосту перекрыто

15:19 24.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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