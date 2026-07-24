Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
Крымский мост сейчас – проезда ждут 1320 автомобилей с двух сторон
18:02 24.07.2026 (обновлено: 18:04 24.07.2026)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. После приостановки движения по Крымскому мосту выросли очереди перед пунктами досмотра у транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Крымский мост был перекрыт в пятницу более двух часов.
"По состоянию на 18:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 705 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 615 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – говорится в сообщении.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.