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Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
После приостановки движения по Крымскому мосту выросли очереди перед пунктами досмотра у транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T18:02
2026-07-24T18:04
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. После приостановки движения по Крымскому мосту выросли очереди перед пунктами досмотра у транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост был перекрыт в пятницу более двух часов.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения

Крымский мост сейчас – проезда ждут 1320 автомобилей с двух сторон

18:02 24.07.2026 (обновлено: 18:04 24.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. После приостановки движения по Крымскому мосту выросли очереди перед пунктами досмотра у транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Крымский мост был перекрыт в пятницу более двух часов.

"По состоянию на 18:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 705 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 615 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – говорится в сообщении.

С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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