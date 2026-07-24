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Крымский мост сейчас - очередь растет - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Крымский мост сейчас - очередь растет
Крымский мост сейчас - очередь растет - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Крымский мост сейчас - очередь растет
На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T10:29
2026-07-24T10:29
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас - очередь растет

На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи

10:29 24.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымский мостКерчьТаманьОчереди на Крымском мосту
 
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