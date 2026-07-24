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Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Крымский мост открыли для движения
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после приостановки. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T17:44
2026-07-24T17:44
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
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краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после приостановки. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост открыли для движения

Движение по Крымскому мосту открыли

17:44 24.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после приостановки. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистика
 
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