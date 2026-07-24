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Крымчанин хранил под кроватью ружье – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Крымчанин хранил под кроватью ружье – возбуждено уголовное дело
Крымчанин хранил под кроватью ружье – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Крымчанин хранил под кроватью ружье – возбуждено уголовное дело
В Крыму задержан 34-летний ранее судимый местный житель за хранение дома ружья и патронов. Теперь мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы. Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T19:37
2026-07-24T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержан 34-летний ранее судимый местный житель за хранение дома ружья и патронов. Теперь мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Жителя Симферопольского района задержали сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РК во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ. По информации правоохранителей, мужчина хранил в спальне под диваном ружье модели ТОЗ-БМ и 13 патронов к нему.Фигурант признался, что оружие и патроны ему подарил товарищ осенью 2023 года, при этом законного разрешения на хранение и ношение оружия у него не имелось. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов. Подозреваемому может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет.Кроме того, в ходе следствия был установлен и задержан 32-летний приятель подозреваемого. Мужчина пояснил, что в 2020 году, прогуливаясь в окрестности одного из сел Симферопольского района, под мостом возле речки обнаружил сверток черного цвета с оружием и боеприпасами, которые впоследствии решил подарить товарищу. Фигуранту грозит срок от пяти до восьми лет.Ранее суд вынес приговор жителю Красногвардейского района Крыма за хранение патронов, которые он случайно нашел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цеховДвух подростков осудили за покушение на убийство военногоФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах
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РИА Новости Крым
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96
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оружие, крым, новости крыма, мвд по республике крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю
Крымчанин хранил под кроватью ружье – возбуждено уголовное дело

Жителю Крыма грозит до пяти лет за хранение под кроватью ружья с патронами

19:37 24.07.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержан 34-летний ранее судимый местный житель за хранение дома ружья и патронов. Теперь мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Жителя Симферопольского района задержали сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РК во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ. По информации правоохранителей, мужчина хранил в спальне под диваном ружье модели ТОЗ-БМ и 13 патронов к нему.

"Изъятый предмет является двуствольным, гладкоствольным, казнозарядным огнестрельным оружием – ружьем модели ТОЗ-БМ, 16 калибра, 1963 года выпуска, изготовленным промышленным способом, в конструкцию которого самодельным способом были внесены изменения. Ружье для производства выстрелов пригодно, а изъятые патроны оказались боевыми", – рассказали в МВД.

Фигурант признался, что оружие и патроны ему подарил товарищ осенью 2023 года, при этом законного разрешения на хранение и ношение оружия у него не имелось. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов. Подозреваемому может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Кроме того, в ходе следствия был установлен и задержан 32-летний приятель подозреваемого. Мужчина пояснил, что в 2020 году, прогуливаясь в окрестности одного из сел Симферопольского района, под мостом возле речки обнаружил сверток черного цвета с оружием и боеприпасами, которые впоследствии решил подарить товарищу. Фигуранту грозит срок от пяти до восьми лет.
Ранее суд вынес приговор жителю Красногвардейского района Крыма за хранение патронов, которые он случайно нашел.
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