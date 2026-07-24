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Крымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жилье

Крымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жилье - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Крымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жилье

Жители Крыма получат выплаты за поврежденное и утраченное в период действия в регионе режима ЧС жилье. На эти цели выделили более 53 миллионов рублей... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T17:20

2026-07-24T17:20

2026-07-24T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Жители Крыма получат выплаты за поврежденное и утраченное в период действия в регионе режима ЧС жилье. На эти цели выделили более 53 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма, документ размещен на официальном сайте регионального правительства.Деньги выделят Министерству труда и социальной защиты Крыма. Отчитаться об использовании средств ведомство должно до 15 января 2027 года. Контроль за выполнением распоряжения возложен на вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико.О подробностях предоставления выплат в документе не сообщается.Ранее сообщалось, что жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.Позже стало известно, что Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатываютЗаявление на выплаты при ЧС ялтинцы смогут подать через ГосуслугиВ Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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