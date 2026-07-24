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Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней
Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней
Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденные при атаках ВСУ жилье и авто в течение 3 дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T20:28
2026-07-24T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденные при атаках ВСУ жилье и авто в течение 3 дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Ялту.Он потребовал от руководителей на местах постоянной связи с жителями."Недостаточно просто зарегистрировать обращение. Важно добиться результата. Спасибо всем, кто в эти непростые дни сохраняет спокойствие, помогает соседям и поддерживает тех, кому особенно тяжело. Со своей стороны, продолжим делать все необходимое, чтобы помощь приходила вовремя", - заключил Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"Крымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жильеКрымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили
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сергей аксенов, срочные новости крыма, режим чс, новости крыма, крым, отключение электроэнергии в крыму
Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней

Аксенов: жители Крыма получат деньги за поврежденное при атаках жилье в течение 3 дней

20:28 24.07.2026 (обновлено: 20:32 24.07.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденные при атаках ВСУ жилье и авто в течение 3 дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Ялту.
"Сегодня в Ялте еще раз сверили действия всех ответственных служб и определили пути решения наиболее острых вопросов. Особое внимание уделили выплатам за поврежденное жилье и автомобили. Люди должны получить их в течение 3 дней. При необходимости для этого будут привлечены дополнительные средства из внебюджетных источников", - сказал он.
Он потребовал от руководителей на местах постоянной связи с жителями.
"Недостаточно просто зарегистрировать обращение. Важно добиться результата. Спасибо всем, кто в эти непростые дни сохраняет спокойствие, помогает соседям и поддерживает тех, кому особенно тяжело. Со своей стороны, продолжим делать все необходимое, чтобы помощь приходила вовремя", - заключил Аксенов.
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