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Китай ввел экспортные ограничения против 14 компаний из Евросоюза

Китай ввел экспортные ограничения против 14 компаний из Евросоюза - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Китай ввел экспортные ограничения против 14 компаний из Евросоюза

В целях защиты национальной безопасности и интересов государства Китай внес 14 организаций из Евросоюза в перечень субъектов экспортного контроля, пишет РИА... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T16:55

2026-07-24T16:55

2026-07-24T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В целях защиты национальной безопасности и интересов государства Китай внес 14 организаций из Евросоюза в перечень субъектов экспортного контроля, пишет РИА Новости со ссылкой на заявления министерства коммерции КНР.В ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято соответствии с Законом КНР об экспортном контроле, положениями КНР об экспортном контроле товаров двойного назначения и иными соответствующими законами и нормативными актами, в целях защиты национальной безопасности и интересов государства.В ограничительный список попали организации: Lafert S.p.A., Garnet S.r.l., Sindlhauser Materials GmbH, Rheinmetall AG, Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH, InPACT S.A., III-V LAB, Cavok UAS, Vigo Photonics S.A., Politechnika Wroclawska, IHC Merwede Holding B.V., TATRA TRUCKS a.s., Opticoelectron Group, Ekspla UAB.Теперь экспортерам запрещается экспортировать товары двойного назначения указанным организациям, а зарубежным и физическим лицам – передавать или предоставлять указанным организациям товары двойного назначения китайского происхождения. Все осуществляемые в данный момент соответствующие операции должны быть немедленно прекращены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мираРоссия и Китай выступили с совместным заявлением по Украине и ЕСУ России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, китай, европа, европейский союз (ес), санкции