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Китай ввел экспортные ограничения против 14 компаний из Евросоюза - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Китай ввел экспортные ограничения против 14 компаний из Евросоюза
Китай ввел экспортные ограничения против 14 компаний из Евросоюза - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Китай ввел экспортные ограничения против 14 компаний из Евросоюза
В целях защиты национальной безопасности и интересов государства Китай внес 14 организаций из Евросоюза в перечень субъектов экспортного контроля, пишет РИА... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T16:55
2026-07-24T16:55
новости
китай
европа
европейский союз (ес)
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В целях защиты национальной безопасности и интересов государства Китай внес 14 организаций из Евросоюза в перечень субъектов экспортного контроля, пишет РИА Новости со ссылкой на заявления министерства коммерции КНР.В ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято соответствии с Законом КНР об экспортном контроле, положениями КНР об экспортном контроле товаров двойного назначения и иными соответствующими законами и нормативными актами, в целях защиты национальной безопасности и интересов государства.В ограничительный список попали организации: Lafert S.p.A., Garnet S.r.l., Sindlhauser Materials GmbH, Rheinmetall AG, Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH, InPACT S.A., III-V LAB, Cavok UAS, Vigo Photonics S.A., Politechnika Wroclawska, IHC Merwede Holding B.V., TATRA TRUCKS a.s., Opticoelectron Group, Ekspla UAB.Теперь экспортерам запрещается экспортировать товары двойного назначения указанным организациям, а зарубежным и физическим лицам – передавать или предоставлять указанным организациям товары двойного назначения китайского происхождения. Все осуществляемые в данный момент соответствующие операции должны быть немедленно прекращены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мираРоссия и Китай выступили с совместным заявлением по Украине и ЕСУ России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив
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РИА Новости Крым
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новости, китай, европа, европейский союз (ес), санкции
Китай ввел экспортные ограничения против 14 компаний из Евросоюза

Пекин ввел экспортные ограничения против 14 компаний из Евросоюза

16:55 24.07.2026
 
© AP Photo Andy WongФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo Andy Wong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В целях защиты национальной безопасности и интересов государства Китай внес 14 организаций из Евросоюза в перечень субъектов экспортного контроля, пишет РИА Новости со ссылкой на заявления министерства коммерции КНР.
"Принято решение включить 14 организаций из Европейского союза, включая компанию Lafert S.p.A., в перечень субъектов экспортного контроля", – говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято соответствии с Законом КНР об экспортном контроле, положениями КНР об экспортном контроле товаров двойного назначения и иными соответствующими законами и нормативными актами, в целях защиты национальной безопасности и интересов государства.
В ограничительный список попали организации: Lafert S.p.A., Garnet S.r.l., Sindlhauser Materials GmbH, Rheinmetall AG, Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH, InPACT S.A., III-V LAB, Cavok UAS, Vigo Photonics S.A., Politechnika Wroclawska, IHC Merwede Holding B.V., TATRA TRUCKS a.s., Opticoelectron Group, Ekspla UAB.
Теперь экспортерам запрещается экспортировать товары двойного назначения указанным организациям, а зарубежным и физическим лицам – передавать или предоставлять указанным организациям товары двойного назначения китайского происхождения. Все осуществляемые в данный момент соответствующие операции должны быть немедленно прекращены.
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