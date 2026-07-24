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Из 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Из 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей
Из 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Из 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей
Из 10 населенных пунктов Днепропетровской области будут принудительно эвакуировать детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T21:39
2026-07-24T21:39
украина
днепропетровская область
эвакуация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Из 10 населенных пунктов Днепропетровской области будут принудительно эвакуировать детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.К эвакуации привлечены сотрудники МЧС, правоохранители и гуманитарные организации. Людей вывозят в пять транзитных центров, отметил Ганжа.Он также призвал жителей Днепропетровской области не медлить с решением о выезде. Ранее сообщалось, что принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – СальдоКиевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленностьБолее 260 мирных жителей погибли от атак ВСУ с начала года
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украина, днепропетровская область, эвакуация, новости
Из 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей

Из 10 населенных пунктах Днепропетровской области принудительно вывезут детей

21:39 24.07.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди с чемоданами
Люди с чемоданами - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Из 10 населенных пунктов Днепропетровской области будут принудительно эвакуировать детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

"Обязательную эвакуацию детей в принудительном порядке объявили в 10 селах Богиновской общины Синельниковского района. Оттуда должны выехать 222 семьи, в которых воспитываются 364 ребенка", – написал он в своем Telegram-канале.

К эвакуации привлечены сотрудники МЧС, правоохранители и гуманитарные организации. Людей вывозят в пять транзитных центров, отметил Ганжа.
"В целом в Днепропетровской области обязательная эвакуация всего населения продолжается из 3 общин Никопольского и 8 общин Синельниковского районов. За последние 10 дней с этих территорий выехали более 1,1 тысячи взрослых и свыше 400 детей", – рассказал Ганжа.
Он также призвал жителей Днепропетровской области не медлить с решением о выезде.
Ранее сообщалось, что принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области.
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УкраинаДнепропетровская областьЭвакуацияНовости
 
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