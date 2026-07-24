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Из 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей

Из 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Из 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей

Из 10 населенных пунктов Днепропетровской области будут принудительно эвакуировать детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T21:39

2026-07-24T21:39

2026-07-24T21:39

украина

днепропетровская область

эвакуация

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Из 10 населенных пунктов Днепропетровской области будут принудительно эвакуировать детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.К эвакуации привлечены сотрудники МЧС, правоохранители и гуманитарные организации. Людей вывозят в пять транзитных центров, отметил Ганжа.Он также призвал жителей Днепропетровской области не медлить с решением о выезде. Ранее сообщалось, что принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – СальдоКиевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленностьБолее 260 мирных жителей погибли от атак ВСУ с начала года

украина

днепропетровская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, днепропетровская область, эвакуация, новости