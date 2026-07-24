https://crimea.ria.ru/20260724/importozameschennyy-ms-21-gotovyat-k-pervomu-poletu-1157954293.html
Импортозамещенный МС-21 готовят к первому полету
Импортозамещенный МС-21 готовят к первому полету - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Импортозамещенный МС-21 готовят к первому полету
Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе, пишет РИА Новости со ссылкой на справочные материалы РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T17:43
2026-07-24T17:43
2026-07-24T17:43
импортозамещение
авиация
самолет
новости
владимир путин (политик)
иркутская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе, пишет РИА Новости со ссылкой на справочные материалы по рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.Сейчас на заводе в разных стадиях сборки находятся 18 самолетов МС-21. Они предназначены для поставки авиакомпании "Аэрофлот" в рамках действующего контракта.Общий объем инвестиций в реализацию проекта за 2019-2027 годы превысит 65 миллиардов рублей. В перспективе предприятие хочет выйти на создание 36 машин в год.Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.Кроме того, начата разработка укороченной версии самолета МС-21-210 с увеличенной дальностью полета. Как ожидается, самолет МС-21 получит версию в укороченном варианте после 2028 года и составит прямую конкуренцию борту Airbus A320.Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат - до конца следующего года. Глава "Аэрофлота" в свою очередь отмечал, что авиакомпания согласовала с производителем контракт на лизинг 90 самолетов МС-21, а также контракт на их послепродажное обслуживание.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. На сегодня отечественная авиатехника по многим позициям превзошла западные аналогиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России появится "народный автомобиль" - мнениеПромышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризисуИмпортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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импортозамещение, авиация, самолет, новости, владимир путин (политик), иркутская область
Импортозамещенный МС-21 готовят к первому полету
На Иркутском авиационном заводе готовят к полету импортозамещенный МС-21
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе, пишет РИА Новости со ссылкой на справочные материалы по рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.
"Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 в настоящее время готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Яковлев", - говорится в материалах.
Сейчас на заводе в разных стадиях сборки находятся 18 самолетов МС-21. Они предназначены для поставки авиакомпании "Аэрофлот" в рамках действующего контракта.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта за 2019-2027 годы превысит 65 миллиардов рублей. В перспективе предприятие хочет выйти на создание 36 машин в год.
"Планируется последовательное наращивание темпов серийного производства с целью выхода на уровень 36 самолетов в год", - говорится в материалах.
Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
Кроме того, начата разработка укороченной версии самолета МС-21-210 с увеличенной дальностью полета. Как ожидается, самолет МС-21 получит версию в укороченном варианте после 2028 года и составит прямую конкуренцию борту Airbus A320.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат - до конца следующего года. Глава "Аэрофлота" в свою очередь отмечал, что авиакомпания согласовала с производителем контракт на лизинг 90 самолетов МС-21, а также контракт на их послепродажное обслуживание.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
Ранее президент Владимир Путин заявил
, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. На сегодня отечественная авиатехника по многим позициям превзошла западные аналоги
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