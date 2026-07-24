https://crimea.ria.ru/20260724/gruppovoy-udar-nanesen-po-obektu-pod-kievom---chto-stalo-tselyu--1157955902.html

Групповой удар нанесен по объекту под Киевом - что стало целью

Групповой удар нанесен по объекту под Киевом - что стало целью - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Групповой удар нанесен по объекту под Киевом - что стало целью

Российские военные в пятницу нанесли групповой удар по объектам в Киеве, на которых проводилась демонстрация БПЛА, в том числе иностранного производства. Об... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T18:08

2026-07-24T18:08

2026-07-24T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в пятницу нанесли групповой удар по объектам в Киеве, на которых проводилась демонстрация БПЛА, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В момент удара на объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории.Ранее армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине, в результате которых поражены 27 морских судов.23 июля сообщалось, что Вооруженные силы России высокоточным оружием нанесли удары по порту "Южный" в Одессе. 22 июля в Минобороны России сообщили, что еще два сухогруза с грузом для ВСУ поражены в портах Одессы и Черноморска. Ранее в тот же день в Минобороны доложили о поражении в Одесской области двух сухогрузов, осуществлявших доставку грузов для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дроновНа Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, вооруженные силы россии