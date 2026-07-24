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Где зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Где зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште
Где зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Где зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште
В настоящее время в Алуште зарядить электронные устройства можно в магазинах по более чем 10 адресам. об этом рассказала глава администрации Алушты Галина... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T21:07
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алушта
галина огнева
новости крыма
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связь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В настоящее время в Алуште зарядить электронные устройства можно в магазинах по более чем 10 адресам. об этом рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.По ее информации, воспользоваться бесплатной зарядкой жители Алушты могут по следующим адресам:- ул. Ялтинская, 17;- ул. Школьная, 17а;- ул. Вл. Хромых, 20б;- ул. Судакская, 4а;- ул. Горького, 80;- ул. Октябрьская, 50;- ул. Ялтинская, 1, магазин "ПУД";- ул. Ялтинская, 2с, магазин "Яблоко";- ул. 60 лет СССР, магазин "Ай-Йори";- ул. Багликова, 29б, магазин "Семь морей";- ул. Красноармейская, 19;- пер. Иванова, магазин "Соседи".Кроме того, зарядить телефоны можно в селах Лучистое (ул. Шоссейная, 18б), Малый Маяк (ул. Кооперативная, 1), Запрудное (ул. Спортивная, 16), Изобильное (ул. Центральная, 1), Генеральское (ул. Центральная, 20а), а также в поселке Партенит (магазины "Яблоко" и "Соседи").Также в Алуште работают центры содействия населению по адресам:- пл. Советская, 1, здание администрации;- ул. В. Хромых, 18, Дом творчества "Подмосковье";- пгт Партенит, ул. Парковая;- пгт Партенит, ул. Партенитская, 5.По ее словам, круглосуточно работает телефон горячей линии администрации города: +7 978 965 46 85.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте увеличили количество "Центров содействия" при ЧСВ Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефоновЧто происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоны
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алушта, галина огнева, новости крыма, телефон, связь, происшествия, режим чс
Где зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште

В обесточенной Алуште зарядить устройства можно в магазинах по более чем 10 адресам

21:07 24.07.2026 (обновлено: 21:10 24.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В настоящее время в Алуште зарядить электронные устройства можно в магазинах по более чем 10 адресам. об этом рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.
По ее информации, воспользоваться бесплатной зарядкой жители Алушты могут по следующим адресам:
- ул. Ялтинская, 17;
- ул. Школьная, 17а;
- ул. Вл. Хромых, 20б;
- ул. Судакская, 4а;
- ул. Горького, 80;
- ул. Октябрьская, 50;
- ул. Ялтинская, 1, магазин "ПУД";
- ул. Ялтинская, 2с, магазин "Яблоко";
- ул. 60 лет СССР, магазин "Ай-Йори";
- ул. Багликова, 29б, магазин "Семь морей";
- ул. Красноармейская, 19;
- пер. Иванова, магазин "Соседи".
Кроме того, зарядить телефоны можно в селах Лучистое (ул. Шоссейная, 18б), Малый Маяк (ул. Кооперативная, 1), Запрудное (ул. Спортивная, 16), Изобильное (ул. Центральная, 1), Генеральское (ул. Центральная, 20а), а также в поселке Партенит (магазины "Яблоко" и "Соседи").
Также в Алуште работают центры содействия населению по адресам:
- пл. Советская, 1, здание администрации;
- ул. В. Хромых, 18, Дом творчества "Подмосковье";
- пгт Партенит, ул. Парковая;
- пгт Партенит, ул. Партенитская, 5.
"График работы центров: с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Гарантированное время зарядки телефонов: с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00", – проинформировала Огнева.
По ее словам, круглосуточно работает телефон горячей линии администрации города: +7 978 965 46 85.
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