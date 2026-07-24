https://crimea.ria.ru/20260724/gde-zaryadit-elektronnye-ustroystva-v-obestochennoy-alushte-1157959744.html

Где зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште

Где зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Где зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште

В настоящее время в Алуште зарядить электронные устройства можно в магазинах по более чем 10 адресам. об этом рассказала глава администрации Алушты Галина... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T21:07

2026-07-24T21:07

2026-07-24T21:10

алушта

галина огнева

новости крыма

телефон

связь

происшествия

режим чс

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/84/1114118491_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_4d6a19c60d28d780ba2ba85a600ce3f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В настоящее время в Алуште зарядить электронные устройства можно в магазинах по более чем 10 адресам. об этом рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.По ее информации, воспользоваться бесплатной зарядкой жители Алушты могут по следующим адресам:- ул. Ялтинская, 17;- ул. Школьная, 17а;- ул. Вл. Хромых, 20б;- ул. Судакская, 4а;- ул. Горького, 80;- ул. Октябрьская, 50;- ул. Ялтинская, 1, магазин "ПУД";- ул. Ялтинская, 2с, магазин "Яблоко";- ул. 60 лет СССР, магазин "Ай-Йори";- ул. Багликова, 29б, магазин "Семь морей";- ул. Красноармейская, 19;- пер. Иванова, магазин "Соседи".Кроме того, зарядить телефоны можно в селах Лучистое (ул. Шоссейная, 18б), Малый Маяк (ул. Кооперативная, 1), Запрудное (ул. Спортивная, 16), Изобильное (ул. Центральная, 1), Генеральское (ул. Центральная, 20а), а также в поселке Партенит (магазины "Яблоко" и "Соседи").Также в Алуште работают центры содействия населению по адресам:- пл. Советская, 1, здание администрации;- ул. В. Хромых, 18, Дом творчества "Подмосковье";- пгт Партенит, ул. Парковая;- пгт Партенит, ул. Партенитская, 5.По ее словам, круглосуточно работает телефон горячей линии администрации города: +7 978 965 46 85.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте увеличили количество "Центров содействия" при ЧСВ Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефоновЧто происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоны

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, галина огнева, новости крыма, телефон, связь, происшествия, режим чс