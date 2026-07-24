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Где в Севастополе заправить автомобиль 25 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Где в Севастополе заправить автомобиль 25 июля
Где в Севастополе заправить автомобиль 25 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Где в Севастополе заправить автомобиль 25 июля
В субботу, 25 июля, на автозаправочных станциях Севастополя продажа топлива будет осуществляться по QR-кодам. В свободной продаже будет бензин марки АИ-100. Об... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T22:21
2026-07-24T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В субботу, 25 июля, на автозаправочных станциях Севастополя продажа топлива будет осуществляться по QR-кодам. В свободной продаже будет бензин марки АИ-100. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Два вида топлива можно будет купить свободно: ДТ NP (40 литров на авто) и АИ-100 (40 литров на авто)."Временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет, если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак и часть долить в канистру", – объяснил Развожаев.Что касается заправки газом, она будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд на двух АЗС: Городское шоссе, 15; в Верхнесадовом. Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров.Заправка пропан-бутаном автомобилей в городе пока производиться не будет.Ранее сообщалось,что логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стабилизировали логистику доставки топливаТопливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублейШок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, транспорт, топливо
Где в Севастополе заправить автомобиль 25 июля

Продажа топлива в Севастополе 25 июля будет осуществляться по QR-кодам

22:21 24.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В субботу, 25 июля, на автозаправочных станциях Севастополя продажа топлива будет осуществляться по QR-кодам. В свободной продаже будет бензин марки АИ-100. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Рассылка QR-кодов началась с 22:00. Стандартный лимит – 20 литров. Лимит 40 литров по QR-коду завтра будет действовать на пяти АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, Таврида-1, Таврида-2", – рассказал губернатор.

Два вида топлива можно будет купить свободно: ДТ NP (40 литров на авто) и АИ-100 (40 литров на авто).
"Временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет, если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак и часть долить в канистру", – объяснил Развожаев.
Что касается заправки газом, она будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд на двух АЗС: Городское шоссе, 15; в Верхнесадовом. Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров.
Заправка пропан-бутаном автомобилей в городе пока производиться не будет.
Ранее сообщалось,что логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевТранспортТопливо
 
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