https://crimea.ria.ru/20260724/gde-kupit-benzin-v-sevastopole-v-pyatnitsu-1157933060.html

Где купить бензин в Севастополе в пятницу

Где купить бензин в Севастополе в пятницу - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Где купить бензин в Севастополе в пятницу

В пятницу бензин в свободной продаже есть на семи севастопольских автозаправочных станциях. Адреса АЗС перечислил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T09:49

2026-07-24T09:49

2026-07-24T09:49

бензин

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

севастополь

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В пятницу бензин в свободной продаже есть на семи севастопольских автозаправочных станциях. Адреса АЗС перечислил губернатор города Михаил Развожаев.Адреса заправок:- АЗС 60 Качинское шоссе, 2 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 – АИ-95 Ultra;- АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 – АИ-95 Ultra;- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 – АИ-95 Ultra.Развожаев напомнил о действии ограничения, по которому заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок, заявил Развожаев накануне в эфире правительственного телеканала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииТопливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублейТрудности на топливном рынке носят временный характер – Путин

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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