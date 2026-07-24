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Где купить бензин в Севастополе в пятницу
Где купить бензин в Севастополе в пятницу - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Где купить бензин в Севастополе в пятницу
В пятницу бензин в свободной продаже есть на семи севастопольских автозаправочных станциях. Адреса АЗС перечислил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T09:49
2026-07-24T09:49
2026-07-24T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В пятницу бензин в свободной продаже есть на семи севастопольских автозаправочных станциях. Адреса АЗС перечислил губернатор города Михаил Развожаев.Адреса заправок:- АЗС 60 Качинское шоссе, 2 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 – АИ-95 Ultra;- АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 – АИ-95 Ultra;- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 – АИ-95 Ultra.Развожаев напомнил о действии ограничения, по которому заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок, заявил Развожаев накануне в эфире правительственного телеканала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииТопливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублейТрудности на топливном рынке носят временный характер – Путин
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Где купить бензин в Севастополе в пятницу
В Севастополе пятницу бензин в свободной продаже есть на семи АЗС – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В пятницу бензин в свободной продаже есть на семи севастопольских автозаправочных станциях. Адреса АЗС перечислил губернатор города Михаил Развожаев.
"С 10:00 на семи заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra, ДТ Ultra", – проинформировал губернатор в своем канале в МАКС.
Адреса заправок:
- АЗС 60 Качинское шоссе, 2 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 – АИ-95 Ultra;
- АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 – АИ-95 Ultra;
- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 – АИ-95 Ultra.
Развожаев напомнил о действии ограничения, по которому заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
Логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать
, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок, заявил Развожаев накануне в эфире правительственного телеканала.
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