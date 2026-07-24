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Феодосия и часть Алушты останутся без воды - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Феодосия и часть Алушты останутся без воды
Феодосия и часть Алушты останутся без воды - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Феодосия и часть Алушты останутся без воды
В пятницу в Феодосии и части Алушты будут перебои с водой из-за аварий. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T09:02
2026-07-24T09:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Феодосии и части Алушты будут перебои с водой из-за аварий. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".По информации предприятия, в связи с аварией на сетях "Крымэнерго" перебои с водоснабжение в микрорайоне Мирный в Алуште. Организован подвоз воды. В Феодосии без воды несколько десятков улиц, массив " Степной", с. Ближнее, квартал Ближние Камыши, с. Степное, с. Солнечное, СНТ "Светочь", а также улицы Айвазовская, Восточная, Дружбы, Южнобережная, Ленина, Первомайская, Октябрьская, Садовая, Заречная в селе Насыпном. Кроме того, нет воды в пгт. Приморский - в районе БашняУточняется, что подача воды будет осуществляться по графику: с 6:00 до 9:00, с 11:30 до 14:00, с 18:00 до 22:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по энергетике Крыма - часть полуострова без света Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в КрымуНовости Крыма - что случилось в ночь на пятницу
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РИА Новости Крым
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Феодосия и часть Алушты останутся без воды

Феодосия и часть Алушты останутся без воды в пятницу

09:02 24.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Феодосии и части Алушты будут перебои с водой из-за аварий. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".
По информации предприятия, в связи с аварией на сетях "Крымэнерго" перебои с водоснабжение в микрорайоне Мирный в Алуште. Организован подвоз воды.
В Феодосии без воды несколько десятков улиц, массив " Степной", с. Ближнее, квартал Ближние Камыши, с. Степное, с. Солнечное, СНТ "Светочь", а также улицы Айвазовская, Восточная, Дружбы, Южнобережная, Ленина, Первомайская, Октябрьская, Садовая, Заречная в селе Насыпном. Кроме того, нет воды в пгт. Приморский - в районе Башня
Уточняется, что подача воды будет осуществляться по графику: с 6:00 до 9:00, с 11:30 до 14:00, с 18:00 до 22:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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